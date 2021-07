Oroscopo agosto 2021 Ariete

Oroscopo del mese di agosto 2021 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

del mese di agosto 2021 si presentano alquanto contraddittorie per i nativi dell'Ariete. In particolare c'è Marte, il vostro pianeta governatore, che assieme a Mercurio e Venere sono in opposizione alla vostra area zodiacale. Soltanto verso la fine del mese le cose tenderanno a stabilizzarsi con il ritorno delle buone energie.L'arrivo del mese di agosto vi renderà più aggressivi del solito e questo potrebbe alterare il vostro carattere già facilmente irritabile. Imparate a controllarvi e a valutate il lato positivo in ogni situazione. Lasciatevi guidare dal vostro gran cuore. Dal 22 in poi, con il transito del Sole in Vergine, che è la vostra casa delle relazioni, percepirete una nuova energia positiva che vi trasmetterà forza e capacità di amare. Gli arieti che hanno ancora il cuore libero saranno molto fortunati, poiché avranno l'aiuto di Giove, soprattutto durante la seconda quindicina, quando dal casanova Acquario vi aiuterà a pianificare serate divertenti. Perciò, l'astrologo Jennaro v'invita a provare nuove avventure. Più la vostra mente sarà aperta, più possibilità avrete di trovare ciò che cercate.Ad agosto i nativi dei Pesci otterranno grandi soddisfazioni, ma dovrete lavorare più del solito se volete raggiungere i vostri obiettivi. Non sarà tutto perfetto, ma alla fine il successo nelle vostre attività è garantito, anche se dovrete mettere in campo tutta la fatica e il dinamismo che contraddistinguono il vostro segno. Nei vostri progetti professionali c'è una grande sfida che dovete affrontare. In ogni caso, Giove vi fornirà la protezione necessaria affinché facciate i giusti passi negli investimenti.Se c'è un settore che ha bisogno della vostra attenzione, quello è la salute. Agosto sarà un mese molto teso per l'impaziente e impetuoso Ariete. Pertanto, non sarà sempre facile per voi riuscire a controllare i vostri bollori. Probabilmente sarete più irritabili del solito, quindi, potreste soffrire di frequenti emicranie. Il controllo della pressione sanguigna sarà importante, inoltre, la pratica di ginnastica aerobica o lunghe passeggiate all'aperto, vi aiuteranno a liberare le tensioni in eccesso.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 4, giovedì 12 e domenica 22 agosto 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store