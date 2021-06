Oroscopo luglio 2021 Vergine

Oroscopo del mese di luglio 2021 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

, come per esempio un disguido amministrativo o magari un ritardo nei vostri viaggi, potrebbero infastidirvi creandovi qualche delusione. Non prendetevela subito a male, passerà presto, e poi, l'arrabbiatura è uno sforzo che a voi della Vergine costa molto, inoltre, siete stanchi per il vostro lavoro e adesso volete semplicemente un momento di pace. La vostra simpatia vi consentirà di unirvi a qualsiasi gruppo di persone appartenenti a ogni livello intellettuale, sociale ed economico.La presenza del Sole, Venere e Marte all'ombra della vostra costellazione vi renderà più sagaci e pungenti per gran parte del mese di luglio 2021. Nei prossimi giorni dovrete cercare di fare meno pressione sul vostro partner e accettare il suo modo di esprimersi senza tanti rimproveri. Ognuno ha un proprio modo comunicare l'amore e voi dovete cominciare a capire come manifestarlo. Se non siete felici, parlatene apertamente con il vostro lui o la vostra lei. Questo è un buon momento per fare una vacanza a due, per ritrovare l'intimità, l'affetto e la comunicazione. Per i cuori solitari sarà un periodo piuttosto positivo. Il punto cardine sarà la fiducia in voi stessi, poiché le sfide che vi aspettano richiederanno la vostra autostima e la capacità di mostrarvi così come siete. Con la vostra sete di conquista, vivrete avventure di ogni tipo. Potreste trovare il vostro grande amore durante un viaggio.Per quanto riguarda l'attività lavorativa e/o professionale, durante il mese di luglio 2021 dovrete migliorare la vostra concentrazione se non volete avere dei problemi. Inizialmente potreste sentirvi poco creativi e privi di idee, ma presto l'ispirazione arriverà e vi sorprenderà. Il raggiungimento del miglior risultato nel più breve tempo possibile, unito alla concentrazione e all'impegno, vi garantiranno un lungo periodo di buoni successi e senza conflitti sul lavoro. C'è la reale possibilità che nell'ultima decade riceviate una somma inaspettata di denaro.Avete un buon cielo sopra di voi. Approfittate del favore delle stelle per iniziare nuove sfide. Fare sport è molto salutare, ma va fatto in modo progressivo, sotto consiglio di un personal trainer professionista, così che il vostro benessere non sia danneggiato da una pratica sportiva troppo aggressiva. Consumate più frutta e verdura, lasciando da parte i grassi saturi, i cibi fritti e gli alimenti ad alto contenuto di grassi.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 5, giovedì 15, e domenica 25 e luglio 2021.