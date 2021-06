Oroscopo luglio 2021 Sagittario

Oroscopo del mese di luglio 2021 per il segno Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

siete sempre determinati a vivere in libertà e a condividere con le persone intorno a voi le vostre esperienze ricche di saggezza. Non conoscete la paura, né avete mai dubbi. È chiaro, quindi, che vi sentiate a vostro agio solo se state vivendo un'avventura. Questo perché il vostro spirito si nutre di forti emozioni che vivete con grande coraggio. A luglio sono previsti molti viaggi per voi.Siete sempre cordiali e molto affettuosi con tutti, solo che a volte cercate di imporre le vostre stravaganze. Durante il mese di luglio 2021, la vostra relazione affettiva vi darà delle belle soddisfazioni. La Luna Nuova in Cancro dopo la prima decade del mese, v'incoraggerà a iniziare un periodo in cui l'amore si manifesterà con un'alta dose d'incanto. Il vostro fascino aumenterà, intenerirete il cuore della persona che vive al vostro fianco e per un bel pezzo non ci sarà posto per l'incertezza. Per i Sagittario dal cuore libero ci saranno buone opportunità per materializzare una relazione temporanea o una storia d'amore proiettata nel tempo, tutto dipenderà dalla vostra volontà.Rimanete nei limiti delle vostre aspettative rispetto a ciò che siete capaci di fare nelle vostre attività lavorative e/o professionali, perché potreste non raggiungere i risultati che molti si aspettano da voi. Per i Sagittario che lavorano in un rapporto di dipendenza, questo non è il momento adatto per aspettarsi dei cambiamenti. I lavoratori autonomi e i professionisti potranno contare su un forte sostegno planetario per pianificare gli obiettivi che portano alla crescita. Il vostro astrologo Jennaro raccomanda di fare appello al vostro intuito quando accettate un accordo o firmate un impegno, perché il troppo entusiasmo potrebbe farvi cadere in errore.Questo mese potreste soffrire di qualche disagio all'apparato respiratorio a causa di improvvisi cambiamenti di temperatura. Il rischio sarà minore se rimarrete calmi e sereni e vi prenderete cura del vostro benessere. Vi renderete conto sin dalla fine della prima settimana della necessità di cambiare le vostre abitudini, sia alimentari che nei modi di agire. Una dieta sana e naturale vi concederà un giovamento immediato, mentre la pratica di un'attività fisica, vi libererà dallo stress e darà l'energia necessaria al vostro corpo.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 3, mercoledì 14 e linedì 26 luglio 2021.