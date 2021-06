Oroscopo luglio 2021 Capricorno

Oroscopo del mese di luglio 2021 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

non vi lamentate mai. La vostra forza vi consente di affrontare e superare anche gli ostacoli più difficili. Sapete che alla fine trionferete e che più dura si fa la lotta, maggiori sono le vostre probabilità di vittoria. A luglio 2021 ci saranno influssi celesti lungo la vostra area zodiacale che vi incoraggeranno a svolgere attività che nulla avranno a che vedere con il vostro modo organizzato di affrontare la vita.Sotto gli attacchi di Plutone e con Mercurio in un segno a voi opposto, sarà davvero difficile comunicare con la vostra metà e capirvi a vicenda. C'è la possibilità che riemergano fatti o segreti del passato che possono provocare una crisi nella vostra relazione. Il dialogo e l'apertura alle emozioni, saranno la chiave per uscire da situazioni complesse nei prossimi giorni. State più vicini al vostro partner e la vostra relazione diventerà molto più stabile e comunicativa. Per i Capricorno dal cuore solitario è possibile che l'amore si presenti nel vostro ambiente di lavoro. L'affinità che di solito si stabilisce tra coloro che condividono buona parte della giornata, si trasformerà in attrazione che presto muoverà i primi passi. Ci sono ottime possibilità che diventi una storia d'amore duratura. Il tempo si prenderà cura di decretare il verdetto finale.Generalmente, voi Capricorno volete avere tutto sotto controllo, compresa una contabilità perfetta e in ordine, ma non durante questo mese di luglio in cui ci saranno dei cambiamenti. Certo, non mancherà qualche piccolo problema che potrete però risolvere molto facilmente. I risultati saranno sempre più favorevoli, di conseguenza aumenteranno i benefici economici. Tutto ciò v'incoraggerà a mostrare le vostre grandi doti di praticità e metodo di lavoro, per cui, le vostre prestazioni a luglio saranno eccellenti.Il benessere in generale andrà abbastanza bene nelle prossime quattro settimane, tuttavia, dovreste rilassarvi un po'. Le preoccupazioni nei vari aspetti della vostra vita vi stanno causando molto stress. Se notate che non riuscite a dormire, oppure sentite una certa agitazione e il respiro in affanno, allora dovrete cercare di rilassarvi. In questo caso, iniziare un'attività ricreativa non solo può distrarvi e darvi dei momenti di piacere, ma contribuirà anche a un benefico rilassamento mentale.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 2, sabato 10 e domenica 25 luglio 2021.