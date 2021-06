Oroscopo luglio 2021 Ariete

Oroscopo del mese di luglio 2021 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

sapete sempre distinguervi quando si tratta di mettere in evidenza il vostro coraggio e la personalità di fronte a un gruppo di amici o semplici conoscenti. Riuscite a mostrare la totale sicurezza nelle vostre decisioni, mentre l'incertezza è una contingenza a voi sconosciuta. Secondo l'oroscopo di Jennaro, con Venere e poi Marte in un segno di fuoco come il vostro, il mese di luglio 2021 sarà caratterizzato dal contatto di molte persone con le quali sarete in grado di manifestare in modo disinvolto il vostro connaturale magnetismo personale.Venere si posiziona in trigono armonico alla vostra costellazione e per voi arriva il momento di chiedervi se state rendendo felice la persona che avete accanto e di cosa ha bisogno realmente. Cercate di essere più flessibili e di raggiungere una sorta di compromesso. Sebbene l'Ariete sia un segno molto generoso, spesso tende ad essere troppo intransigente e talvolta deve fare un grosso sforzo per raggiungere un accordo. Se avete il cuore ancora libero, le stelle di luglio vi offriranno l'opportunità di vivere esperienze intense e travolgenti. Cercate, però, di non idealizzare troppo la persona al vostro fianco, così eviterete probabili delusioni future. Inoltre, badate a non innamorarvi di un/una amico/a, perché in caso di fallimento, non riuscireste più a recuperare la vostra amicizia. Tuttavia, in certe occasioni, correre dei rischi è quasi d'obbligo, giacché come posta in gioco c'è la possibilità di vivere una relazione fantastica.La vostra velocità di pensiero vi consente di essere ammirati ovunque vi troviate. Durante il corso del mese di luglio 2021 vi saranno fatte molte offerte. Ciò vi farà sentire di nuovo vivo, con la voglia di dare il meglio sul posto di lavoro. Dovrete stare in guardia perché alcune di queste proposte nascondono degli inganni. Tuttavia, non vi succederà nulla di male se le analizzerete tutte con attenzione e selezionerete tra esse quella che ritenete sia più conveniente, anche perché ce ne sono alcune molto vantaggiose e proficue per voi.Viste le turbolenze planetarie che si svolgono nella vostra Casa della Salute, farete bene a prendervi maggiore cura del vostro benessere fisico. Uno degli organi più vulnerabili che potrebbe essere colpito, sono le vie respiratorie, perciò, è importante che prendiate delle precauzioni quando le temperature cominceranno a salire. Per evitare che i vostri patemi immaginari possano tramutarsi in patologie corporali, sarà meglio che provvediate a tonificare le difese organiche attraverso rimedi naturali. La ginnastica o passeggiate mattutine saranno la soluzione ideale.I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 5, venerdì 16 e sabato 24 luglio 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store