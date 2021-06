Oroscopo luglio 2021 Acquario

Oroscopo del mese di luglio 2021 per il segno Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

c'è una cosa cui voi acquari attribuite un inestimabile valore, quella è l'amicizia. Durante il mese di luglio avrete un'indiscutibile prestigio sulle persone con le quali interagirete e, poiché in genere vi ribellate alle convenzioni, il vostro bisogno di comunicare vi porterà lungo i percorsi più insoliti e inusitati.avrete le stelle a favore per realizzare i vecchi sogni che avevate messo da parte.Sul principio, le giornate di luglio possono risultare abbastanza complicate per i nati nel segno dell'Acquario per lo meno sul versante affettivo. Dopo un periodo ricco di esperienze, si prospetta per voi un palcoscenico meno attivo a livello sentimentale. Niente paura, perché l'amore è solo in attesa di una buona opportunità che non tarderà ad arrivare dopo la prima decade del mese, con Luna Nuova in quinconce alla vostra costellazione. L'influenza lunare vi farà capire gli errori che state facendo e vi darà la capacità di trovare il modo migliore per relazionarvi con la vostra metà. Le coppie che hanno figli, vedranno migliorare le relazioni all'interno della famiglia. Se il vostro cuore è ancora libero, avrete l'opportunità di flirtare con la persona che più tardi diventerà il vostro grande amore.Luglio 2021 sarà un mese con alcuni cambiamenti molto positivi per l'Acquario, ma dovrete impegnarvi a fondo nei prossimi giorni se volete raggiungere il successo che si prospetta redditizio sin dall'inizio dell'Estate. È possibile che si presenteranno delle opportunità dall'estero. Siate contenti per queste innovazioni, perché sicuramente non ve ne pentirete. In ogni caso, Jennaro consiglia di lavorare su presupposti reali se volete evitare perdite economiche, anche perché da un po' di tempo l'economia in generale è alquanto confusa e instabile.Nel campo del benessere, durante i mesi estivi, voi acquari tendete a trascurarvi fisicamente, quindi, non sarà insolito aspettarsi qualche tipo di problema muscolare soprattutto alle estremità inferiori. Molto probabilmente è verso la fine del mese che avrete più problemi, con la comparsa di difficoltà respiratorie oltre ai dolori alle gambe. Si raccomanda di praticare uno sport acquatico, come il nuoto, al fine di migliorare l'ossigenazione in tutte le parti del corpo, inoltre, faciliterete la produzione naturale dei vostri anticorpi.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 4, mercoledì 14 e lunedì 26 luglio 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store