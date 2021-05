Oroscopo giugno 2021 Scorpione

Oroscopo del mese di giugno 2021 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

nel cielo del Cancro il 21 giugno 2021, in trigono armonico alla vostra costellazione, modificherà positivamente le vostre abitudini. Nel bene o nel male, a seconda della situazione in cui vi trovate, le cose cambieranno prendendo la loro strada e questo per voi sarà un enorme beneficio. Le relazioni avviate in questo momento saranno molto solide ed estremamente piacevoli. Si consiglia, in ogni caso, di non iniziare romanzi paralleli.Questo mese di giugno non inizia molto bene per voi Scorpioni, visto che ci sono diversi pianeti che vi infastidiscono. Primo tra tutti c'è Urano che sin dall'inizio si troverà in opposizione, per cui sarà meglio che cerchiate di evitare inutili battibecchi che potrebbero compromettere la vostra relazione di coppia. Jennaro raccomanda di stare attenti a ciò che dite, perché si dà il caso che anche Mercurio si trovi in una posizione dissonante alla vostra costellazione. Ecco perché sotto questo cielo, è importante che voi non sottovalutiate le parole pungenti che possono creare delle complicazioni non solo con il partner, ma anche con tutti gli altri componenti della vostra famiglia e gli amici. Gli scorpioncini dal cuore solitario intenti a corteggiare la persona che li attrae, potrebbero facilmente ricevere un rifiuto. A fine mese le cose cominceranno a migliorare. In quel periodo potrete meglio mostrare il vostro magnetismo che vi porterà verso piacevoli conquiste affettive.Giugno 2021 sarà un mese davvero interessante per quanto riguardano le attività lavorative e professionali. Giove fornirà una buona dose di fortuna a quelli di voi che saranno pronti a rischiare. Se volete investire del denaro nell'acquisto di un immobile o nella ristrutturazione della casa, il periodo è eccellente. Se siete giovanissimi e state studiando, questo è un buon momento per superare importanti esami. Perciò, non sottovalutate le opportunità in arrivo, perché ci potrebbe essere qualcosa di molto vantaggioso. Se avete in mente di fare un viaggio, scegliete dei luoghi che non avete mai visitato finora, perché una nuova cultura potrebbe riaccendere la vostra creatività.La naturale dinamicità, la vitalità e l'efficienza che caratterizzano il segno dello Scorpione, saranno messi in evidenza dal generoso Giove in trigono al vostro segno. Questo però significa che il vostro essere instancabili potrebbe portarvi a commettere degli eccessi nelle vostre attività e a trascurare il riposo. Per evitare qualsiasi problema, sarà il caso di stabilire delle regole giornaliere. Ciò vi aiuterà a gestire meglio le vostre energie e a evitare diversi tipi di complicazioni.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 4, lunedì 14 e mercoledì 30 giugno 2021.