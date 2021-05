Oroscopo giugno 2021 Leone

Oroscopo del mese di giugno 2021 per il segno Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

degli aspetti più notevoli del passaggio di Venere, in avvicinamento all'area zodiacale del Leone, è che state diventando sempre più orgogliosi di voi stessi. Ovviamente, nemmeno voi Leoni siete scevri da alcuni difetti, d'altronde, chi non ne ha? Molto probabilmente, nei primissimi giorni del mese potreste avere delle difficoltà nella vostra vita privata, ma dalla seconda settimana di giugno 2021 potrete fare dei veri miracoli e superare qualsiasi situazione o problema che vi si presentasse davanti.Venere torna a splendere in modo favorevole per voi leoni a partire dalla metà di giugno. Sotto il sestile Il pianeta della bellezza, infatti, vi sarà molto facile recuperare piccole crisi affettive. Fiducia e carisma saranno in ascesa e faranno di voi un innamorato attraente e premuroso. Perciò, se la strada che porta al romanticismo è risultata ultimamente un poco sconnessa, adesso potrete avviarvi verso un nuovo cammino in cui potrete migliorare la vostra vita affettiva e sentimentale. Se siete single, incanterete la persona che desta il vostro interesse superando quei piccoli momenti di difficoltà che ognuno prova quando si prepara a unire la propria vita con la persona che si ama. Dopo aver consultato il vostro oroscopo, potrete scoprire qui se il vostro segno zodiacale è compatibile con quello di colui o colei che vi sta accanto. Cosa state aspettando? L'amore è un gioco tutto da scoprire.Verso i primi giorni del mese l'attività lavorativa si presenterà con un aspetto un po' critico. È probabile che ci saranno delle discussioni con i colleghi e i superiori, ma dopo la prima settimana regnerà l'armonia. Voi Leoni sapete bene quanto valete, perciò le opinioni degli altri su di voi o sulle vostre azioni, non vi pesano più di tanto. Poiché i genere non mostrate rabbia, ma agite semplicemente con assoluta indifferenza, il vostro atteggiamento positivo nei confronti della vita e la vostra autostima, sono i talenti che vi spingeranno al successo.Il livello di forma fisica non desterà particolari pensieri, ma dovrete stare attenti ed evitare di bere e mangiare troppo perché con Plutone in transito nella vostra area del benessere, potrebbero sopravvenire problemi di digestione. In questo caso sarà meglio prendere alcune precauzioni. Jennaro suggerisce di bilanciare la vostra dieta secondo i consigli di un vostro dietologo di fiducia, inoltre, camminando regolarmente e facendo un adeguato esercizio fisico.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 9, sabato 19 e lunedì 28 giugno 2021.