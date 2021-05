Oroscopo giugno 2021 Gemelli

Oroscopo del mese di giugno 2021 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

siete proprietari di una logica impeccabile. Sapete giocare con le parole come nessun altro. Il dialogo vi conferisce una vera gioia anche se, in genere, agli affari di cuore preferite quelli della mente. Alcuni astrologi, nei loro oroscopi, vi etichettano come privi di sensibilità, dato che i sentimenti non sono tra le priorità nella vostra esistenza. Ebbene, in questo mese di giugno 2021 vi evidenzierete per le vostre idee originali e le interessanti fantasie.Giugno sarà un mese pieno di contraddizioni, visto che avete Venere nel segno e Giove in quadratura. Nei prossimi giorni molto probabilmente ci sarà un nuovo Gemelli più sensibile alla sfera affettiva e meno teorico. Le emozioni e la logica, formeranno un tandem difficile da separare. Poi, dal dieci del mese, con la Luna Nuova nel segno, l'armonia governerà nella vostra vita. Saprete condividere e armonizzare le questioni sia sentimentali che intellettuali. Per i Gemelli che ancora non hanno una relazione sentimentale, questo sarà un buon periodo per iniziare nuove avventure, ma anche e soprattutto un momento importante per la ricerca del partner ideale. Le opportunità non smetteranno di presentarsi fino a quando non troverete la persona con cui condividere il vostro percorso di vita.Nonostante gli ostacoli sul vostro cammino per buona parte del mese a causa dell'influenza dissonante di Giove in quadratura al vostro segno, avrete un ottimo successo in ogni attività che intraprenderete. Riuscirete a mettere in pratica le vostre idee grazie alla benevola posizione astrale di Marte. Anche Venere sarà un prezioso alleato. Perciò, mettete in campo tutte le vostre energie, utilizzando gli strumenti giusti e la formazione professionale necessaria per beneficiare di questi transiti potenzialmente redditizi.A volte la vostra natura irrequieta non vi fa avere un'idea chiara delle trasgressioni a cui state sottoponendo il vostro corpo. Giove è contro di voi e quando questo pianeta forma un quadrato, il più delle volte può creare situazioni di pericolo abbastanza serie. Durante il mese di giugno, sarà necessario mettere in ordine le vostre priorità. Iniziate una dieta sana per evitare malesseri e trovate il tempo necessario per riposare. Di fronte alle circostanze difficili non vi arrabbiate troppo, in questo modo il sistema nervoso rimarrà solido.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 3, lunedì 14 e martedì 29 giugno 2021.