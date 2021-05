La studentessa e l'immigrato

, tratta da un racconto della giornalista e scrittrice spagnola, ha inizio nella mensa di un'università in Germania, dove una studentessa compra un vassoio con cibo e bevande dal bancone self-service e va a sedersi a un tavolo. A un certo punto si accorge di aver dimenticato le posate, si alza e va a prenderle. Al suo ritorno, rimane sbalordita nello scoprire che un ragazzo di colore, probabilmente del Sud Africa visto il suo aspetto, si era seduto al suo posto e stava mangiando dal suo vassoio., la ragazza si sente disorientata e un po' indispettita. Poi, ci riflette e cambia immediatamente il suo pensiero presumendo che probabilmente l'africano non sia abituato al senso di proprietà privata e alle relazioni sociali in uso nella civile Europa, oppure potrebbe non avere abbastanza soldi per pagarsi il pranzo sebbene non costi poi molto. Infine, la ragazza decide di sedersi di fronte al ragazzo. Gli sorride e l'africano le risponde con altrettanto luminoso sorriso.inizia a mangiare dal vassoio, cercando di mostrarsi più naturale e garbata possibile, condividendo quel cibo con generosità e cortesia assieme al ragazzo di colore. E così, lui mangia l'insalata e lei lo spezzatino, entrambi attingono contemporaneamente dallo stesso piatto di pasta fino a quando non è finito, quindi, uno gradisce lo yogurt e l'altra la frutta.è incorniciata da infiniti sorrisi cortesi e timidi del ragazzo, incoraggiato dal modo di agire dolce e carino da parte di lei. Dopo pranzo, la tedesca si alza per andare via e scopre che sullo schienale della sedia dietro di lei c'è il suo Cardigan drappeggiato. Sul tavolo un vassoio pieno di cibo ancora intatto.è dedicata a tutti quelli che, sebbene armati di buone intenzioni, guardano gli altri dall'alto in basso con una certa condiscendenza. Insomma, se non ci sbarazziamo dei nostri pregiudizi, corriamo il rischio di fare la stessa ridicola figura della protagonista di questa storia.