Oroscopo maggio 2021 Ariete

Oroscopo del mese di maggio 2021 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

le cose saranno molto più facili per voi dell'Ariete. Avete iniziato quest'anno lasciandovi dietro molte cose che non vi servivano più e adesso finalmente potrete concentrarvi a guarire le vostre ferite. Perciò, non appena comincia il mese di maggio 2021, sarete invogliati a rivedere le vostre aspirazioni. È possibile che vediate le cose con una prospettiva nuova riguardo alle vostre esigenze. Anche Marte, il vostro pianeta governatore, giocherà un ruolo molto importante in questa nuova esperienza. Alcuni dei più potenti pianeti stabiliranno con voi un rapporto importante attraverso il quale potrete capire meglio ciò che sta accadendo intorno a voi.Proprio come in un mondo fantastico, gli Arieti innamorati vivranno in uno stato mentale molto simile a un sogno. Venere transiterà in Gemelli dopo la prima settimana di maggio 2021 congiungendosi a Mercurio e insieme vi faranno vivere come in Paradiso. Riuscirete a cementare il legame che vi unisce al vostro partner esprimendo i vostri sentimenti in modi diversi. Ciò apporterà alla coppia molta gioia. Vivrete questo momento quasi come un sogno fantastico, dove potrete toccare il cielo con le mani. Non che dovrete aspettarvi chissà quali eventi particolari, ma sarà semplicemente un periodo in cui emergerà il vostro spirito di avventura e tanta felicità. Se siete single, non vi sarà difficile trovare l'altra metà che vi completa. Forse vivrete più di una relazione, ma sentirete che ne è valsa la pena.A causa della retrogradazione di Saturno in Acquario, durante il mese di maggio potrebbe essere necessario mettere in conto degli sforzi supplementari se volete ottenere dei risultati concreti. Vedrete accrescere il vostro spirito di competizione, ma dovrete agite con prudenza, perché ciò potrebbe anche rendervi più aggressivi. Le relazioni con i vostri colleghi di lavoro possono diventare più tese e a voi potrebbe bastare una piccola scintilla per dare fuoco alle polveri. Prestate attenzione anche alla vostra innata impulsività che vi spingerà a prendere decisioni improvvise a causa di qualche capriccio, perché ciò può portarvi verso un cambiamento di direzione senza nessuna ragione apparente. Tuttavia, se riuscirete a canalizzare le vostre energie verso obiettivi vantaggiosi, è possibile che otteniate prestazioni eccellenti.I principali pianeti indicatori di benessere sono favorevoli verso l'area zodiacale dell'Ariete. Grazie alle stelle della vitalità, coraggio e dinamismo: Giove, Marte e Urano, potrete disporre di un fisico e morale incrollabili. Per coloro che soffrono di un malessere da lungo tempo, queste influenze astrali potrebbero fungere da stabilizzatori o perfino consentire un miglioramento. In ogni caso, una buona dieta giocherà un ruolo importante nel mantenimento della buona salute. Al contrario, gli eccessi a tavola potrebbero causare dei problemi. Non occorre che vi priviate di tutto, basterà limitarvi con i cibi troppi grassi e i dolci. Ciò vi consentirà la gioia di una vita sana.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 7, mercoledì 12 e domenica 23 maggio 2021.