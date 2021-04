I segni zodiacali e la gomma bucata

, ho pensato che una nota divertente non possa guastare, così ho immaginato come si comporterebbero i rispettivi appartenenti ai 12 segni zodiacali, mentre viaggiano a bordo della propria auto e capita loro di forare una gomma, naturalmente, spiegato in napoletano con traduzione in italiano.Ecco come verosimilmente risponderebbe a Napoli ciascuno dei dodici segni zodiacali:: Basto je sulo. E mentre 'sto cambiando 'a rota, accumincio a' penzà chello ca pozzo fà cu 'a gomma bucata. (: Nisciuno. Je so' troppo conservatore e nun piace a' cambià niente. (: Pefforza dduje. Sulamente ca 'nce vò tutta 'a semmana, pecchè tengo che ffà. (: Pronto, mammà, aggio bucato 'a rota ... (: Nisciuno. Je song'o rrè, e nun 'a cambio 'a rota, a faccio cambià da quacchedun'autro. (: Ce ne vonno 'nu milione. Cu 'a probabilità di uno 'ncoppo a' 'nu milione. (: E pecché l'aggia cambià 'sta rota? Me ne resto ccà, è accussì rumantico 'o panorama... (: Nisciuno. A père me ne vaco, ma 'a rota nun 'a cambio! (: 'O juorno passa ambressa, 'o Sole còce 'ncielo e je tengo tutta 'a vita annanz'. Pecché m'aggia preoccupà pe 'na bucatura? (: Facìte 'na domanda meglio, ca je nun tengo tiempo 'a perdere. (: Ce ne vonno 'na decina, però poi ci appiccicàmmo a chi l'ha fatto pe' primmo. (: Comme dicite? Aggio bucato 'a rota? (attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store