Carabiniere fuori servizio arresta rapinatore in flagrante - video

i malviventi che stavano compiendo una rapina in un supermercato di Palermo. Per fortuna, la loro azione è stata sventata grazie all'intervento di un coraggioso Brigadiere dei Carabinieri fuori servizio, che è riuscito anche a catturare uno dei rapinatori. Qui sotto, il video con l'intervista al militare dell'Arma.: Ci racconta come è andata?: Stavo tornando a casa dopo il mio turno di servizio e mi trovavo per l'appunto a percorrere Corso Calatafimi, quando all'altezza di via Cuba avevo notato i due soggetti a bordo dei loro motocicli che sostavano parallelamente. Subito ho capito che c'era qualcosa che non andava, poiché i due soggetti non si parlavano, cioè, non dialogavano tra loro. Quindi, mi hanno incuriosito ancora di più le loro movenze, anche perché si voltavano continuamente verso l'entrata del supermercato. Da lì a poco, ogni fugace dubbio è diventato certezza, poiché ho visto uno dei due esecutori materiali della rapina fuoriuscire per qualche secondo. È stato un attimo, per poi rientrare all'interno. Ho parcheggiato l'auto e sono intervenuto.: Poi, uno dei malviventi ha cercato anche di fuggire. C'è stata una rincorsa?: Quando gli ho intimato l'alt, lui ha tentato di salire a bordo di un motociclo, ma la sua azione è stata interrotta poiché l'ho afferrato e successivamente l'ho bloccato.: Cosa si pensa in quei momenti? Chi le sta di fronte può essere chiunque, anche armato.: La prima cosa necessaria da pensare è la propria incolumità e quella delle persone che stanno accanto. Avevo già capito che c'era una rapina in atto, quindi avevo adottato tutte le misure di sicurezza prima di intervenire.: Il ragazzo che ha fermato le ha detto qualcosa?: No. Il ragazzo che ho fermato non ha detto nulla. Gli ho semplicemente detto che era stato tratto in arresto e che da lì a poco sarebbe stato condotto in caserma.: Quando è tornato a casa chi è stata la prima persona con cui ha parlato? E quale è stata la prima cosa che ha fatto?: La prima cosa che ho fatto, mi sono seduto semplicemente sul divano di casa e ho cominciato a metabolizzare quanto mi era accaduto. Le prime persone con cui ho parlato sono stati i miei familiari.: Quante volte hai raccontato questa storia?: Questa storia l'ho raccontata a delle persone e chiaramente ha fatto subito clamore riscuotendo una certa visibilità. C'è stato un effetto mediatico abbastanza notevole. In pratica, ho raccontato sinteticamente quelle che sono state le operazioni che ho messo in atto. Tutto qui!: Il video del suo intervento in Corso Calatafimi è diventato virale. Curiosità? O crede che la gente in questo momento più che in altri, cerchi dei punti di riferimento?: È diventato virale perché tutta la scena è stata immortalata da una telecamera del sistema di videosorveglianza. Quindi, avendolo condiviso, credo che il cittadino si sia incuriosito nel vedere tutto questo. Per il resto, noi Carabinieri siamo tenuti a fare questo tipo di operazione. Diciamo che è stato un gesto istintivo che mi ha poi portato a concludere l'intervento in maniera risolutiva.: Nel tentativo di bloccare il criminale, ha dovuto ricorrere anche a un corpo a corpo?: Il lungo periodo che ho trascorso alla radiomobile di Palermo mi ha permesso di valutare la situazione e di adottare tutte le procedure operative senza fare del male alla persona fermata.