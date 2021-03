Oroscopo aprile 2021 Vergine

Oroscopo del mese di aprile 2021 per il segno Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

forse non sarà uno dei periodi migliori di questo 2021. Alcune difficoltà nella vostra relazione affettiva potrebbero oscurare la vostra felicità. Questo può succedere perché la quadratura di Marte in Gemelli toglierà buona parte della vostra vitalità. A peggiorare la situazione sarà Venere, in transito in un segno insofferente come Ariete, per cui spesso vi sentirete incompresi, e questo in alcuni casi vi porterà a chiudervi in voi stessi, eliminando, così, ogni possibilità di farvi capire dagli altri.Con Venere in transito nel segno dell'Ariete fino al 14 aprile, nelle prime due settimane del mese sarà il caso che vi adattiate a una relazione alquanto burrascosa, sebbene ciò non dovrebbe causarvi problemi estremi che possono portare fino alla rottura della coppia, anzi, se guardate la situazione sotto un'ottica positiva, vi sarà data la possibilità di rendere la vostra relazione più elettrizzante, con discussioni spumeggianti con il vostro partner. In ogni caso, tutto si rimetterà a posto nella seconda quindicina, quando il pianeta della bellezza entrerà in un segno amico come il Toro, rendendovi più sicuri nell'affrontare qualsiasi situazione, specialmente se siete single e state cercando la persona con la quale condividere la vostra vita.Fortunatamente, il settore lavorativo sarà più favorito rispetto alle questioni di cuore. In questo mese di aprile molti di voi della Vergine avranno la possibilità di svolgere una nuova e migliore attività. Anche se inizialmente dubiterete del vostro talento, ci saranno dei risultati considerevoli già a partire dalla seconda settimana del mese. Quelli di voi che hanno intrapreso un'attività commerciale o lavorativa, possono essere sicuri del loro successo. Lo stesso vale per chi invece deciderà di cambiare la propria occupazione finora esercitata, perché ci sono aspetti planetari favorevoli per farlo. Anche coloro che si dedicheranno alla ricerca o intendono frequentare studi superiori, si troveranno bene.Nei prossimi giorni di aprile la vostra salute sarà in generale abbastanza buona. Grazie alla presenza di Nettuno in un'area che riguarda la salute, il vostro benessere sarà stabile per tutto il mese, ma avrete bisogno di rilassarvi per non accumulare tensioni a livello personale. Lo slogan adatto a voi nativi della Vergine sarà di mangiare correttamente, riposare quanto basta ed evitare gli eccessi. In questo modo conserverete una buona condizione fisica e psichica. Jennaro consiglia di superare questo momento con esercizi di rilassamento come lo yoga ed evitare le feste rumorose che possono stancarvi inutilmente.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 9, martedì 20 e lunedì 26 aprile 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store