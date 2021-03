Oroscopo aprile 2021 Gemelli

Oroscopo del mese di aprile 2021 per il segno Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

i limiti sono un incentivo costante da abbattere, visto che non esitate a compiere qualunque tipo di sforzo per superarli. Credete fermamente nella capacità dell'uomo di migliorare ciò che è carente, e con questa convinzione entrate nella lotta e avanzate senza fretta con passo deciso fino al raggiungimento dei vostri obiettivi.sarà meglio cominciare a focalizzare la vostra attenzione sulla famiglia e gli amici.In genere la vostra mente sveglia vi sostiene nel prendere decisioni assennate, ma quando ci sono di mezzo le faccende di cuore, vi lasciate condizionare dalle emozioni proprio come tutti gli altri. Per voi Gemelli è importante che riflettiate sui vostri sentimenti, in modo particolare in questo momento, poiché Mercurio, il vostro pianeta dominante, non è del tutto ben disposto con la vostra costellazione. Per questo motivo, aprile può risultare un mese complicato per voi, soprattutto nei rapporti con il partner. Se avete il cuore libero, dovete fare più attenzione ed evitare che una crisi affettiva vi porti a prendere decisioni che poi potreste rimpiangere. Questo perché Venere in questo momento vi sta creando qualche complicazione a livello emotivo. In poche parole, nei prossimi giorni non sarà assolutamente semplice per voi trovare l'anima gemella.È in arrivo un periodo che richiederà un po' di pazienza da parte vostra. Giove non vi sosterrà più nelle vostre iniziative, perciò ad aprile le difficoltà saranno all'ordine del giorno. Se lavorate in proprio non vi sarà tanto facile concludere buoni affari o stringere convenienti accordi in questo momento. Se svolgete un lavoro alle dipendenze, fareste bene ad astenervi dal chiedere miglioramenti. Alla fine del mese tutto si normalizzerà e con cautela potrete iniziare a fare nuovi piani. Maggiore sarà il grado di serenità che manterrete, più numerose saranno le possibilità di evitare risultati sfavorevoli.La comparsa di ostacoli in alcune aree della vostra vita può alterare il vostro sistema nervoso. Voi Gemelli avete una forte propensione a somatizzare questi problemi. Perciò, se non vi rilassate e lavorate con il vostro subconscio armandovi di pazienza, finirete per pagarne le conseguenze. La pratica di un'attività fisica o di qualche occupazione artistica, potrà servire a neutralizzare questi effetti negativi.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 8, venerdì 16 e martedì 27 aprile 2021.