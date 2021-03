Oroscopo aprile 2021 Cancro

Oroscopo del mese di aprile 2021 per il segno Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

dei vostri pregi più preziosi è la sensibilità che, portata all'eccesso, può diventare il vostro difetto più grande. Una caratteristica che in molti casi fa sì che vi sentiate feriti e per proteggervi a volte rimanete distanti anche da coloro che amate. Prestate attenzione durante il mese di, in quanto il transito di, all'ombra della vostra costellazione, potrebbe indurvi a voler condividere i vostri sentimenti con gli altri, facendovi incorrere in qualche rischio. Perciò, occhio alle delusioni perché in questo periodo possono fare molto più male.Aprile può essere un mese assai avvincente per i cancerini innamorati, dato che Mercurio si sta avvicinando armoniosamente nel vostro cielo astrologico, rendendo più fluido il vostro modo di esprimervi. Ciò vi consentirà di comunicare senza problemi i vostri pensieri e le aspirazioni al vostro partner. Bisogna, però, che superiate alcuni scogli, poiché Venere, il pianeta dell'amore, nella seconda settimana entrerà nella vostra dodicesima Casa astrologica, che è quella in cui ci sono tutti gli ostacoli e le contrarietà della vita. Se siete single, nessuno potrà intralciare il fermo impegno che avete nel cercare il compagno o la compagna per una relazione stabile e duratura. Usate tutte le vostre armi per raggiungere il vostro obiettivo. Non esitate a insistere nella vostra scelta se siete convinti di essere di fronte alla persona di cui avete bisogno.In questo periodo le attività in proprio possono essere molto redditizie nonostante vi mancherà il supporto di Giove. Inoltre, avrete contro anche Saturno che vi renderà ogni giorno davvero pesante. In ogni caso, avrete il Sole, Marte e Mercurio che nella maggior parte del mese di aprile, saranno bendisposti e vi permetteranno di realizzare molti dei vostri progetti. Continuate a lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Un atteggiamento più rilassato e aperto sarà la chiave per sviluppare nuove idee e presentarle agli altri con successo.Ad aprile sarete esposti a un cielo alquanto difficile per la vostra sensibilità a causa di forti impatti emotivi. Giove è un pianeta che spinge al consumo. Guardatevi dall'abuso di carne, grassi e alcool, che di solito non servono a molto. Le contratture, così come i dolori ossei e muscolari, saranno all'ordine del giorno. Per rimediare a questa gravosa congiuntura e per bilanciare le emozioni e calmare i nervi, la pratica di un esercizio di rilassamento, come lo Yoga, può essere di grande aiuto. Jennaro v'invita a consultare un buon terapeuta specializzato.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 6, domenica 18 e lunedì 26 aprile 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store