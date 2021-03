Oroscopo aprile 2021 Ariete

Oroscopo del mese di aprile 2021 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

durante la prima quindicina del quarto mese dell'anno, potrà mettervi di malumore. Specialmente quando la quadratura tra Plutone in Capricorno e Mercurio in Ariete si farà insopportabile e vi procurerà una certa confusione. Dovrete solo attendere fino al 12 aprile 2021, poiché l'arrivo della Luna Nuova nella vostra costellazione vi aiuterà a togliervi le apprensioni che avete accumulato. Le belle giornate e il Sole nel segno v'incoraggeranno a prendere le vostre decisioni, e questo è qualcosa di buono.Il Mese di aprile 2021 sarà nel complesso abbastanza difficile per gli arieti in termini soprattutto di vita affettiva, per cui spesso vi sentirete confusi e insicuri dei vostri sentimenti. Se siete sposati o conviventi, nella prima settimana di aprile ci potrebbero essere degli sviluppi che, in un senso o nell'altro, potrebbero gravare sulla relazione. Dovreste rivalutare il vostro rapporto con il partner e chiarire le vostre paure, anche perché la sua pazienza non è illimitata. Il vostro ruolo sarà senza dubbio molto importante nelle decisioni da prendere. Se siete single, sentirete la solitudine più pesante del solito. Forse ci sono cose che non volete dire ad alta voce, un segreto o qualsiasi altro evento accaduto nel vostro passato. In ogni caso, l'apertura di un nuovo rapporto vi farà risparmiare ulteriori disagi, conflitti e sofferenze mentali.Sotto le influenze di Urano non dovreste aspettarvi grosse difficoltà per quanto riguarda il lavoro. Il pianeta del progresso è un passo davanti a voi, anche se questo non significa che non ci saranno problemi, ma solo che riuscirete ad ottenere ciò che meritate. L'Ariete è un segno realistico e combattivo. Avrete bisogno di essere forti e vigili per contrastare la concorrenza sul lavoro. Dovreste comunque continuare a mantenere una certa stabilità e avere un rapporto più amichevole con i vostri colleghi. Se siete alla ricerca di un lavoro, le stelle dicono che la vostra vita potrebbe migliorare rapidamente durante la seconda parte del mese con cambiamenti risolutivi.Nel corso di aprile sarete soggetti a brevi periodi di stanchezza. Ad essere più vulnerabili saranno le gambe, la colonna vertebrale e le arterie. Perciò, in primo luogo farete bene a basare il vostro benessere sul movimento e l'attività fisica, ciò vi farà sentire in buona forma e avrete una migliore circolazione del sangue. Per quanto riguarda l'alimentazione è consigliabile evitare i cibi grassi e puntare su frutta e verdura. Questo vi sbarazzerà del peso in eccesso, ma soprattutto vi sentirete attivi e caricati di energia e pensieri positivi.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 2, lunedì 12 e sabato 24 aprile 2021.