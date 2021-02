Oroscopo marzo 2021 Scorpione

Oroscopo del mese di marzo 2021 per il segno Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

sono persone molto tenaci e hanno una grande forza di volontà, ma possiedono anche un'estrema sensibilità, per questo sono facilmente influenzabili dalle circostanze intorno a loro. Tra tutti gli altri i segni dello zodiaco, voi avete la possibilità di diventare dei geni se solo riusciste a mettere un freno al vostro lato negativo, poiché, se prendete la strada sbagliata, sapete essere veramente distruttivi, soprattutto verso voi stessi.Durante il mese di marzo 2021, i nati sotto il segno dello Scorpione saranno dotati di un fascino particolare. Sarete belli e delicati come una rosa, ma con delle spine che fanno sanguinare il cuore. Perciò, non sarà per niente sorprendente se alcuni di voi passeranno attraverso una crisi di coppia, causata probabilmente da gelosie e/o da mancanza di fiducia. L'opposizione di Urano in Toro, infatti, potrebbe creare un clima di tensione nel vostro ambiente familiare e innescare dei litigi irreparabili. In questo caso si raccomanda di agire con delicatezza in modo da placare le incomprensioni. Per gli Scorpioni single, questo sarà un buon periodo. La vostra natura attraente avrà un impatto positivo sugli altri. Le conquiste saranno all'ordine del giorno. Avrete l'opportunità di conoscere una persona brillante con cui vivrete un'avventura fantastica.Il transito di Marte in Gemelli nella prima settimana del mese non sarà di buona ispirazione, perciò, nelle vostre attività lavorative ci potrebbero essere delle brevi soste. Non allarmatevi, accade solo per pochi giorni. Poi, la luna nuova in Pesci il 13 marzo, porterà buoni risultati materiali e personali. Soltanto, non giocate a nascondino con la fortuna, perché potreste rimanere sconfitti. Quando un ostacolo o un inconveniente attraversa la vostra strada, sarà essenziale che rimaniate sereni. Fate appello al vostro intuito al fine di individuare la strada da seguire e il comportamento da adottare. Jennaro consiglia di abbandonare qualsiasi atteggiamento a carattere dominante.Non sarà certo il vostro stato di salute a crearvi delle preoccupazioni in questo periodo. In ogni caso, cercate di fare una vita sana e tranquilla. Controllate la dieta e prendetevi le pause necessarie al vostro benessere. State attenti a non cadere nello scoramento, poiché i vostri stati d'animo soffriranno molte oscillazioni durante questo periodo. La pratica di uno sport sarà un prezioso canale terapeutico che vi permetterà di liberarvi dalle tensioni.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 9, sabato 20 e domenica 28 marzo 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store