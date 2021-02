Oroscopo marzo 2021 Capricorno

Oroscopo del mese di marzo 2021 per il segno Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

che contraddistinguono i nati nel segno del Capricorno, è che siete molto cauti e difficilmente fate passi falsi. Il vostro è un carattere forte e responsabile, ecco perché non sarà un sacrificio per voi rispondere alle rigide regole di Saturno, il vostro pianeta governatore. Durante il mese di marzo 2021 ci saranno momenti di profonde analisi, allorché vi troverete a prendere decisioni in diversi ambiti della vostra vita, soprattutto nell'area degli affetti personali.Per quanto riguarda l'area dei sentimenti, nelle prossime settimane vi sentirete amati e desiderati grazie alla posizione favorevole delle stelle. Un po' di merito va anche a Venere, che oltre ad essere madrina della bellezza e dell'amore, lo è anche del mondo sociale, specialmente in questo momento in cui siete sotto la sua influenza. Vivrete con il partner un'atmosfera romantica, con dialoghi costruttivi e un'avvincente cornice ricca di esperienze piacevoli. Se siete ancora single, Sotto gli influssi armonici di Venere sarete in grado di conquistare il cuore di chiunque, sebbene in questo periodo avrete voglia di flirtare piuttosto che cominciare una storia seria. Perciò, questo è il momento di mettere in campo tutto il vostro fascino e le possibili strategie negli affari di cuore. Ma attenzione ai colpi di fulmine.Voi del Capricorno conoscete bene i vostri obiettivi da cui non vi discostate mai nonostante le difficoltà. Qualcuno dice che a volte siete freddi e distaccati, in realtà, la vostra virtù migliore è la saggezza. Questo è il periodo più adatto per affinare le vostre armi e migliorare le vostre attività. Sul lavoro avrete idee creative e molto produttive. Ci sono molte probabilità che il mese di marzo rappresenti una pietra miliare molto importante nella vostra vita. Jennaro raccomanda di non fare tutto da soli. Questo periodo sarà molto redditizio e pieno di idee innovative che riuscirete a portare a conclusione con successo, a patto che lavoriate in collaborazione con i vostri colleghi e/o collaboratori. Verso la fine del mese vi sarà data la possibilità di pianificare nuovi progetti.Non fatevi impressionare da alcune tensioni all'inizio del mese. Saturno e Plutone tenteranno di destabilizzarvi più di una volta. Sentirete il bisogno di fuggire dalla quotidianità. Questo è il momento ideale se volete rilassarvi mentalmente utilizzando il vostro tempo libero e ricorrendo a terapie che abbiano effetti calmanti, come lo Yoga. Ciò vi aiuterà a ricaricare le vostre energie in modo efficace. Manterrete una buona salute fisica e mentale per tutto il mese di marzo, a patto che avitiate il nervosismo.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, giovedì 18 e martedì 30 marzo 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store