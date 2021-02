Oroscopo marzo 2021 Bilancia

Oroscopo del mese di marzo 2021 per il segno Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

una lunga attesa piena di tuoni e tempeste, potrete cominciare i preparativi per grandi festeggiamenti. A marzo 2021 le relazioni avranno la priorità assoluta, così come tutte le forme di collaborazioni. Urano continua a occupare la vostra casa dei legami sociali, incoraggiando la vostra sete di novità e originalità. Urano, infatti, è il pianeta che rappresenta il progresso. Saranno inoltre appoggiate le unioni basate sulla comprensione reciproca e il rispetto per l'indipendenza. Tutto sommato, sotto gli influssi di questo cielo, sarà l'inizio di periodo più moderato rispetto ai mesi precedenti e più stabile sotto un punto di vista affettivo e lavorativo.In questo mese di marzo 2021 la vita sentimentale della Bilancia è sotto buone stelle. Fiorisce l'armonia con il partner e insieme a lui o lei gioirete delle delizie che la vita sa dispensare agli innamorati. Inoltre, c'è da considerare l'aspetto di Marte, che scioglierà le redini della vostra fantasia. Sarete più sereni del solito e avrete l'audacia di esplorare le complessità dei giochi amorevoli. Voi che siete sempre piuttosto timidi e riservati, avrete l'ardire di mostrare ciò di cui siete capaci. Questo è un buon periodo anche per i bilancini single. Venere, il pianeta degli innamorati, sarà molto compiacente con voi, specialmente verso coloro che sono soli e sentono il desiderio di conquistare e lasciarsi affascinare dai sentimenti.Voi nativi della Bilancia avete una grande capacità estetica e un'estrema creatività. A marzo sarete sostenuti da Giove, che vi libererà dalle paure e vi aiuterà a portare alla luce del sole tutte le vostre qualità che sono latenti. Sarete portati a immergervi in una profonda riflessione e analizzare i vari settori della vita. La competizione non vi spaventerà e il vostro intuito vi farà brillare, perciò, in questo periodo vi distinguerete raccogliendo adesioni e appoggi dalle persone intorno a voi. Grazie alla protezione celeste, sarete in grado di avanzare con tranquillità in tutto ciò che intraprenderete.Poiché la sfida dei bilancini è mantenere l'armonia e raggiungere un buon livello di equilibrio, quando vi allontanate da questi obiettivi, è probabile che il vostro organismo ne soffra, ecco perché è molto importante vivere in un ambiente gradevole, al fine di mantenere alto il vostro benessere fisico e psichico. Se non vi sentite a vostro agio dove vivete, è facile che somatizziate i più svariati disturbi, mentre uno stile di vita sano e felice, favorirà i rapporti armoniosi in famiglia, con gli amici e colleghi di lavoro.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, venerdì 12 e venerdì 26 marzo 2021.