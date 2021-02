Oroscopo marzo 2021 Ariete

Oroscopo del mese di marzo 2021 per il segno Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

il pianeta Venere transiterà nella costellazione dell'Ariete, assicurando, così, una gioiosa pace nella vita dei bellicosi figli di Marte. Senza dubbio, ci saranno momenti fantastici per voi, sia che siate sposati o convivete semplicemente. Grazie alla presenza della dea simbolo di bellezza, è possibile che abbiate un aspetto fisico più attraente che vi aiuterà a ottenere ciò che volete. Quelli di voi che decidono di sposarsi, andare in vacanza o programmare un incontro speciale, a partire dalla terza settimana saranno sotto la protezione del sole.Gli influssi planetari di marzo 2021 saranno sorprendenti per la vita sentimentale dell'Ariete. Romanticismo, felicità e avventura saranno gli ingredienti che v'illumineranno durante tutto il mese. Se di recente nella vostra vita di coppia avete incontrato delle difficoltà nell'intesa con il vostro partner, ora per voi inizia un periodo di tranquillità che può durare fino a che il cuore non comincerà a sollevare alcuni interrogativi. La fiducia e la comprensione reciproche rinasceranno con grande forza. Quelli di voi che vivono una storia datata, trascorreranno una sorta di seconda luna di miele senza lasciare la loro casa. Gli arietini che hanno ancora il cuore disponibile, in un modo o nell'altro conosceranno una persona molto speciale che completerà l'altra metà. Infatti, Venere indica un incontro casuale che presto si trasformerà in una storia d'amore, che vivrete molto intensamente.Voi dell'Ariete avete una capacità intellettiva molto sviluppata che vi consente di fare più di una cosa contemporaneamente. A marzo 2021 tutte le vostre esigenze saranno pienamente soddisfatte. La vostra situazione lavorativa, così come anche quella economica, miglioreranno significativamente. Ricordatevi, però, che sebbene voi siate adattabili a tutto e aperti al nuovo, ciò non significa necessariamente che lo siano anche gli altri, quindi non mettete troppo distanza tra voi e le persone con cui lavorate. Eventualmente ricorrete alla diplomazia, anche se non è una delle vostre qualità migliori.Non ci sono grossi problemi in vista riguardo al vostro benessere, forse solo alcuni piccoli disturbi di lieve entità che potranno essere facilmente superati assumendo tempestivamente medicinali da banco e, soprattutto, mantenendo una dieta appropriata. L'energia e la vitalità non mancheranno, state solo attenti a non strafare negli ultimi dieci giorni del mese, perché Marte, che di solito vi è amico, in quel periodo non potrà aiutarvi. Non esitate a consultare un medico al primo malessere. Se non l'avete ancora fatto, questo è un ottimo momento per iniziare un'attività fisica che stabilizzi le vostre energie.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, venerdì 19 e giovedì 25 marzo 2021.