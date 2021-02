Oroscopo di San Valentino

, il giorno in cui gli innamorati felici festeggiano l'altra metà del loro cuore. Milioni di fiori e cioccolatini saranno venduti in tutto il mondo. Per non parlare delle montagne di lettere profumate che saranno consegnate, con sopra scritto di proprio pugno le promesse di eterno amore. Ecco cosa hanno in serbo per voi le vostre stelle:La Luna nella vostra area zodiacale è certamente un ottimo alleato per farvi vivere un momento magico. Anche Mercurio e Venere, con il loro sestile armonico, vi permetteranno di vivere una giornata molto emozionante e sentimentalmente importante. Sebbene a fare il guastafeste ci sia Marte in quadratura, vivrete una giornata piena di gioia con la complicità del vostro partner, che chissà quale bel regalo vi porterà.Marte è in transito nel vostro cielo è vi farà vivere questo giorno con una miscela di sentimenti e affettuosità. C'è da dire, però, che la presenza di Mercurio e Venere, in quadratura al vostro segno, potrebbe complicare il dialogo con il partner, rischiando, quindi, di vivere questo giorno di festa in una forma poco serena. Cercate di essere meno ostinati e non chiedete troppo alla vostra metà per evitare un litigio.C'è un buon cielo sopra i Gemelli innamorati. La Luna e Venere sono in ottimo aspetto astrologico, perciò potrete certamente vivere una giornata ricca di emozioni assieme a colui o colei che vi ha rubato il cuore. Per festeggiare come si deve, scegliete un locale assai romantico, ma che sia anche molto frequentato, in modo da mostrare a tutti ciò che provate per la persona che amate.Oggi avrete Luna in quadratura, quindi qualcosa può non andare come avete programmato, oppure l'appuntamento con la persona che amate potrebbe subire qualche ritardo, che in taluni casi potrebbe provocare un po' di tensione. Nemmeno Mercurio e Venere vi potranno aiutare. ma non dovrete assolutamente farvi prendere dal nervosismo. Cercate di capire che alcune volte le cose non vanno come volete voi.Molti leoni correranno il rischio di passare parte della giornata, lontani dalla persona del cuore; il che sarà abbastanza irritante. Avere Mercurio, Venere e Giove in opposizione e Marte in quadratura, non è certo una combinazione astrale molto confortante. Litigare con il partner sembra sia molto probabile, perciò, sarà meglio che voi organiazziate subito una cena galante, in modo da attenuare ogni contrasto.Astrologicamente, questa di oggi è una giornata molto romantica, giacché Mercurio vi aiuterà ad esprimere ciò che avete nel cuore. Tra l'altro, c'è una Luna bendisposta che amplifica una piacevole distensione, che saprete trasmettere anche al vostro partner. Poi c'è Venere in ottima posizione, per cui il vostro livello di fascino sarà molto alto, sufficiente a farvi trascorrere una bellissima giornata.Oggi per voi della Bilancia ci potrebbe essere un bel cielo se non fosse per la Luna in opposizione tutto il giorno. Non sarà facile relazionarvi con il vostro partner. Probabilmente ci saranno dei ritardi nell'organizzare la giornata, preparare il regalo, ma la cosa importante è che il dialogo sia ottimo. Quando sarete insieme a lui o lei, parlate molto, perché la comunicazione aumenta l'amore.Se invece di oggi si fosse celebrata ieri la giornata degli innamorati, sarebbe stato molto meglio. Invece, in queste ore avete La Luna, Mercurio e Venere, tutti molto dissonanti, per cui sarebbe meglio stare un po' da soli anziché trascorrere la giornata con la persona che amate, così da evitare inutili discussioni. In pratica, oggi vi sarà abbastanza difficile esprimere ciò che avete nel cuore. Cercate di essere meno egoisti.Il cielo astrologico di oggi vi permetterà di esprimere al meglio ciò che avete nel vostro cuore. In effetti, per voi c'è Mercurio e Venere che si trovano in un'ottima posizione. Vi divertirete molto trascorrendo ore bellissime in compagnia della persona che amate e con lui o lei farete dei progetti per il vostro futuro. Da non sottovalutare nemmeno la posizione di Marte, che vi renderà molto attivi.Questa sarà senza dubbio una splendida giornata, poiché siete sotto il trigono armonico di Marte. Inoltre, Mercurio e Venere sono assolutamente bendisposti con voi. Forse a fine serata potreste lamentarvi per aver speso troppo. Il regalo troppo caro o la cena molto costosa? Suvvia, in quest'occasione non doveste pensare a risparmiare, ma preoccupatevi solamente a mostrare le vostre qualità dopo cena.È molto difficile avere tutti i pianeti a proprio favore, ma in questo giorno dedicato all'amore, voi dell'Acquario avete la maggior parte degli astri dalla vostra parte. Infatti, oggi c'è una splendida Luna accompagnata da Mercurio e Venere ambedue molto armonici. Ecco perché potrete dimostrare al vostro partner tutto ciò che avete nel cuore con semplici parole o gesti, oppure con un gradito regalo.Con Mercurio e Venere che soffiano alle vostre spalle, non sarà facile per voi rendere questa giornata di festa emozionante e piacevole. Le vostre emozioni scorrono alte e questo può portare a dare origine a delle situazioni deludenti. Forse sarà il caso che non vi facciate delle aspettative. Sarà meglio lasciare spazio alle sorprese, perché così saranno molto più divertenti.