Oroscopo Gemelli febbraio 2021

Oroscopo del mese di febbraio 2021 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

sentiranno il desiderio di avviarsi verso un cambiamento e in questa loro metamorfosi vedranno dei risultati davvero entusiasmanti. Troverete sicuramente ciò di cui avete bisogno. Con le vostre capacità intellettive conquisterete tutti, ma chi vi ferisce dovrà essere trattato con l'indifferenza più assoluta. Sentimentalmente parlando, una storia cominciata in questo periodo sarà una promessa di felicità permanente. Approfittate di ciascuna delle opportunità che vi saranno presentate.Voi Gemelli siete quelli che mettono il dialogo al primo posto ma non sempre riuscite a ottenere una buona intesa con le persone cui volete bene. In questo mese di febbraio 2021, la vostra area zodiacale dell'amore è presieduta da Mercurio, in trigono alla vostra costellazione, che favorirà la sintonia nella relazione con il partner. Anche Venere è in ottimo aspetto, perciò potrete vivere con gioia una relazione piena di complicità, pur se qualche piccola scaramuccia può suscitare un poco di agitazione. D'altra parte, ciò potrebbe servire a rendere la vita di coppia molto più emozionante. Se siete ancora single, il fuoco di un'insolita emozione vi catturerà. Non sarete più in grado di liberarvi da quel sentimento potente che si chiama amore. Verso la fine mese c'è la possibilità che ritorni una fiamma del passato.L'aspetto di Plutone farà sì che durante il mese di febbraio 2021 voi Gemelli sarete guidati dall'ambizione. Se credete di essere veramente capaci di tutto, è arrivato il momento di dimostrarlo e dare tutto quello che avete dentro. Sarete in vena di voler superare chiunque sul lavoro o nella professione. Fate attenzione, perché potreste pagare cara la vostra determinazione. Se non siete molto soddisfatti della situazione attuale e volete cambiare attività, oppure l'ambiente è troppo frenetico e instabile, non lasciate il vostro attuale posto di lavoro senza prima esservi assicurati in anticipo dell'affidabilità di un altro.Il settore benessere sembra essere abbastanza delicato per voi. Non che dobbiate avere niente di serio da temere, ma alcuni aspetti astrali possono indebolire la vostra resistenza fisica, per cui sarete più esposti alla stanchezza. La qualità e la quantità di cibo ingerito sarà molto importante durante il mese di febbraio 2021. È consigliabile bere molta acqua, spremute di frutta fresca e infusi di buona qualità, possibilmente lontano dai pasti. Questo vi aiuterà a purificare il vostro organismo.: I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 3, lunedì 8 e sabato 20 febbraio 2021.