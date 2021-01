Oroscopo Ariete febbraio 2021

Oroscopo del mese di febbraio 2021 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

sarà un mese ricco di buoni risultati. Grazie al buon aspetto di Giove e alle propizie concessioni di Mercurio e Venere, a voi nativi dell'Ariete sarà permesso stabilire una buona complicità con il partner, gli amici e i vostri colleghi di lavoro. Sarà soprattutto con le persone a cui volete più bene che il dialogo si farà amorevole e premuroso. Se siete soli, verso la metà di febbraio, un sentimento strano e misterioso vi farà palpitare il cuore. Qualcosa di positivo accadrà e trasformerà completamente la vostra vita affettiva.Sin dall'inizio del mese di febbraio potete beneficiare della benevolenza di Giove, il pianeta della fortuna, che sta attraversando il vostro settore relativo ai sentimenti. Intanto, anche Mercurio e Venere proteggono la vostra relazione di coppia e vi accordano un dialogo di fiducia con la persona cui volete bene. In questo vostro oroscopo ci sono diverse configurazioni cosmiche che preannunciano all'Ariete una vita d'amore di grande successo. In particolare, l'atmosfera venusiana saprà migliorare notevolmente il vostro rapporto sentimentale. Dopo la prima quindicina può accadere di risvegliarvi con uno strano sentimento, una vibrazione che andrà a beneficio della relazione con il partner. Se il vostro cuore è ancora libero, ad alcuni di voi Marte saprà risvegliare il senso dell'avventura. Spronati dal pianeta battagliero potreste scoprire l'amore a prima vista. Ma, attenzione, correte il rischio di bruciarvi le ali a svolazzare di fiore in fiore.Molto presto avrete la possibilità di dimostrare a tutti il vostro talento. L'emozione vi travolgerà e tutte le speranze vi saranno consentite. Vi sentirete ringiovaniti. La vostra testa sarà piena di progetti di ogni tipo, uno più emozionante dell'altro. I progetti professionali cui avevate praticamente rinunciato, sono ora sulla strada del ritorno. Una nuova volontà di vincere vi farà prendere in considerazione il vostro lavoro in modo diverso. Vedrete con nuovi occhi ciò che prima vi sembrava irrilevante. Alcuni di voi si guadagneranno il diritto a una promozione, anche se non necessariamente sarà accompagnata da un aumento di stipendio. Se siete disoccupati, non dovrete scoraggiarvi. Tornate sui vostri passi e inviate il vostro curriculum, vedrete che riuscirete a trovare ciò che cercate. Jennaro è sicuro che ora voi dell'Ariete siate pronti per affrontare nuove sfide.A febbraio avrete buone influenze astrali nella vostra area dedicata al benessere. Se state attraversando un periodo di stanchezza, le vostre stelle vi aiuteranno a rigenerare le energie e a recuperare più velocemente la vostra vitalità. Venere, dal canto suo, favorisce il vostro dinamismo e vi aiuterà a risolvere i piccoli malesseri di stagione in arrivo. Giove, saprà rimettervi in ottima forma, ma fate attenzione, perché il pianeta della fortuna potrebbe rendervi più esigenti che mai. Quelli di voi che soffrono una malattia a lungo termine vedranno la loro condizione stabilizzarsi. È il momento di cercare nuovi trattamenti ed è probabile che troviate la cura più adatta.: I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 4, giovedì 11 e giovedì 25 febbraio 2021.