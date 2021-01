Oroscopo Acquario febbraio 2021

Oroscopo del mese di febbraio 2021 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

a febbraio comincia un periodo alquanto tranquillo e sereno, con serate da passare assieme alla famiglia. Se avete un pensiero o un sogno da realizzare, non perdete tempo, perché questo è il momento giusto in cui si possono avverare molti dei desideri che avete tenuto gelosamente conservati. Se ancora non avete un partner, nel vostro oroscopo c'è scritto che presto ci sarà un incontro meraviglioso che vi farà risvegliare i sentimenti. Fatevi trasportare da questa emozione, perché nasce sotto una buona stella.L'atmosfera astrale del mese di febbraio 2021 è particolarmente favorevole all'Acquario nella sfera sentimentale per ravvivare le relazioni che ultimamente si erano un po' affievolite. I nati sotto il segno dell'Acquario che hanno di recente dovuto affrontare dei dolorosi disaccordi in famiglia, finalmente potranno tracciare una linea che li separerà dal passato e ricostruire la relazione d'amore con una migliore prospettiva futura. Seguite pure i vostri impulsi. Qualsiasi fantasia vi passa per la testa, è sicuramente con il vostro partner che troverete la felicità. Con lui o con lei, riscoprirete quella gioia che saprà rafforzare il vostro amore. Se vivete da soli non avrete più motivo di lagnarvi. Con le forze congiunte di Giove e Mercurio, il vostro astrologo Jennaro prevede per voi un incontro memorabile. Conoscerete una persona che saprà emozionare mente, cuore e sentimenti. Lasciatevi trasportare dalle circostanze, perché siete sotto gli auspici più propizi.Le prospettive di lavoro e di carriera sono molto promettenti in questo mese. Per voi dell'Acquario la strada per il successo si apre senza grossi ostacoli. Liberatevi al più presto da certi obblighi vincolanti. Avrete così più libertà di poter agire in tutte le direzioni. Le stelle di febbraio 2021 convergono su di voi, vi aiutano e vi dispensano un oceano di energia. Non trascurate il vostro aspetto fisico, o le vostre parole, oppure il vostro comportamento in pubblico, perché se la vostra personalità è in equilibrio, riuscirete a convincere tutti e il successo sarà vostro. Potete credermi sulla parola che non passerete inosservati. Perciò, non prestate ascolto a chi vi consiglia di fermarvi in questo momento, perché non avete nulla da temere.Sul versante del benessere la situazione sarà un po' più delicata durante questo mese, poichè potrebbe causare qualche disturbo agli acquari più fragili. La configurazione dissonante di Nettuno fa temere l'arrivo di possibili squilibri, o disturbi, causati da allergie che in alcuni casi potrebbero rivelarsi alquanto fastidiose. Anche Marte è in aspetto disarmonico. Una mancanza di concentrazione derivata dal nervosismo, potrebbe predisporvi a inconvenienti o incidenti. Perciò, fate attenzione alla fretta e alle imprudenze, soprattutto se guidate l'auto o usate macchinari sul lavoro.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 4, venerdì 12 e martedì 23 febbraio 2021.