Oroscopo Vergine gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

metterà alla prova le vostre capacità di eccellere in ambito lavorativo e/o professionale. Ciò rappresenta l'inizio di grandi cambiamenti nella vostra vita di tutti i giorni. Le attività di coppia e le relazioni in genere saranno il punto debole di molti di voi della Vergine durante le fredde giornate del mese di gennaio 2021. Il transito di Saturno condizionerà la vostra vita emotiva, perciò sarà bene che controlliate il vostro temperamento in modo da evitare che le emozioni possano danneggiare la vostra relazione con il partner.: Per voi della vergine a gennaio si apre un periodo di fioritura. L'ingresso di Venere in Capricorno il giorno 8 formerà un trigono armonico di 120° con la vostra area zodiacale. Sarete radiosi quando, guardandovi allo specchio, vedrete un piacevole riflesso. Quello che dovrete fare, è abbellire voi stessi e dare maggiore risalto a ciò che indossate. Tutto ciò sortirà un effetto incredibile sulle persone che vi sono vicine. Intorno a voi si creerà un'atmosfera ordinata e un clima di armonia. Nel frattempo, i conflitti che si erano creati nella coppia nei mesi precedenti, ora si dissolveranno come neve al sole. Se siete single, molti di voi potrebbero trovare la persona giusta per iniziare una relazione senza troppo impegno.: Mercurio passa in Acquario, dove si congiunge a Giove e Saturno, i loro transiti preannunciano soddisfazioni in ambito lavorativo e professionale, poiché si verificano nella vostra sesta Casa astrologica, luogo in cui avvengono le grandi novità. Tutto questo indica che presto arriveranno cambiamenti positivi che faranno aumentare il vostro livello sociale ed economico. Ve lo meritate perché avete iniziativa nelle cose che fate, rispetto a tutti gli altri vostri colleghi e collaboratori. Inoltre, l'originalità e il modo con cui sviluppate i progetti non possono che essere ammirati da tutti. Perciò, non lasciatevi sopraffare dai sentimenti negativi. Una volta preso un impegno, vedrete che saprete portarlo a buon fine. Gli ultimi giorni di gennaio sono ideali per iniziare nuove imprese, cambiare lavoro o portare a termine procedure pendenti.: Il vostro stato di benessere sarà imbattibile per tutto gennaio 2021 al punto che miglioreranno anche quei problemi cronici che ultimamente vi avevano fatto soffrire. Non solo sarete in ottima forma, ma vi sentirete visibilmente ringiovaniti. Ovviamente, dovrete continuare a prendervi cura di voi stessi, se volete continuare ad avere buoni risultati. La pratica di una tecnica come lo Yoga, o qualsiasi tipo di ginnastica rilassante, saranno le soluzioni ideali per mantenere elevato il vostro livello fisico e mentale durante questo mese di gennaio.: I vostri giorni fortunati del mese sono: Venerdì 8, martedì 19 e martedì 26 gennaio 2021.