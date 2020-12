Oroscopo Toro gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

è un mese adatto per fare una proiezione del futuro e specificare i progetti che dovranno essere messi in primo piano durante il corso dell'anno. Uno degli aspetti più importanti in questo periodo sarà prendersi cura di tutto ciò che ha a che fare con le cose a cui tenete di più. Presto Venere transiterà attraverso la vostra nona Casa, cosiddetta dei "lunghi viaggi", invitandovi ad attraversare i vostri confini e scoprire un mondo tutto nuovo, un posto dove è possibile creare le opportunità per migliorare la vostra vita.: I primi giorni di gennaio 2021 non saranno molto promettenti per quanto riguarda l'appagamento emotivo di molti nativi del Toro, poiché avrete la tendenza a esprimere i vostri sentimenti in modo confuso, generando incomprensioni nel legame con la vostra metà. Una nube di fumo tenderà a gettare un'ombra di sfiducia sulle relazioni d'amore. Niente panico e andate avanti, perché passata la prima settimana, Venere formerà un trigono armonico di 120° con la vostra area zodiacale. Il rapporto affettivo si farà più romantico e profondo, pieno di sogni condivisi, di progetti e di insolita tenerezza. Se siete single, la seconda quindicina di questo mese è assolutamente positiva. Potrete incontrare la persona che possiede tutte quelle qualità che avete sempre sognato di trovare nel vostro partner. Non lasciare che la testardaggine vi faccia perdere l'occasione della vostra vita.: Urano nel segno girerà retrogrado per buona parte di gennaio. A causa di questo transito, chi ha in programma di realizzare investimenti importanti, deve avere pazienza, perché il periodo non è molto propenso. Lo stesso vale per tutti quei tori che desiderano portare a termine i vari impegni in tema lavorativo e/o professionale. Questo perché neanche Mercurio, in questo, momento ha un aspetto favorevole verso di voi. Perciò, molto probabilmente, il pianeta della comunicazione ostacolerà il normale corso degli eventi finalizzati a un aumento di paga o avanzamento di carriera. Dalla terza settimana in poi le cose cambieranno. Avrete buon senso e sarete molto intuitivi. Qualità che vi saranno utili per il raggiungimento dei vostri obiettivi.: L'arrivo di Marte nel segno il giorno 8 gennaio vi porterà una buona dose di energia fisica e mentale. La presenza del dio della guerra nel vostro cielo è un evento astrologico molto importante che non accadeva da due anni. A partire dalla prima settimana di gennaio vi sentirete sicuramente più in forma e avrete voglia di fare mille cose. In questi giorni sarete interessati a prendervi cura del vostro aspetto esteriore. La vostra attenzione si concentrerà nel seguire una dieta appropriata e nello svolgere esercizi che vi consentano di mantenervi in buona forma fisica.: I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 9, venerdì 15 e domenica 24 gennaio 2021.