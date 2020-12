Oroscopo Scorpione gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

, Venere formerà un sestile armonico con la vostra area zodiacale. È una posizione assai favorevole, per cui fareste bene ad approfittare per ridare ossigeno alle vostre relazioni personali un po' stanche. In ogni caso, gli eventi più rilevanti si verificheranno verso la metà del mese, quando il Sole e Mercurio transiteranno in Acquario, che è la vostra quarta Casa e rappresenta le vostre origini, ivi si congiungeranno a Giove e Saturno. Sotto tutti questi eventi astrali, gli Scorpioni potranno tirare un sospiro di sollievo, poiché potranno scoprire con gioia che le buone stelle sono dalla loro parte.: In materia sentimentale, grazie agli influssi armonici di Venere, molti nati nel segno dello Scorpione avranno uno spiccato magnetismo personale che, durante il mese di gennaio, farà aumentare il vostro naturale potere di attrazione. Questo per voi sarà il momento del romanticismo, poiché anche Nettuno, in transito nella vostra quinta Casa astrologica, influirà sulle vostre capacità creative, sulla fortuna, la gioia di vivere e l'amore. Le stelle saranno positive anche per il recupero di una relazione fallita. Se per esempio avete litigato con il partner, è giunto il momento di ritornare a far pace. Se siete single, conoscerete una persona con cui instaurerete un rapporto di amicizia e che presto potrebbe trasformarsi in un amore fantastico.: Sul piano occupazionale, le vostre risorse finanziarie miglioreranno notevolmente. Nonostante le pressioni di Marte in Ariete, che vi spingerà incautamente a esplorare nuovi orizzonti, il transito di Mercurio in Acquario v'incoraggerà a mantenere un atteggiamento più riflessivo e meno impulsivo del solito. La seconda quindicina di gennaio sarà molto favorevole per gli Scorpioni, soprattutto dal punto di vista delle entrate monetarie. Presto si presenteranno nuove opportunità per uno sviluppo a livello lavorativo o professionale. Vi sentirete più indipendenti e desiderosi di decollare. Troverete nuovi modi per aumentare il vostro reddito.: Poiché la vostra capacità di percepire i problemi degli altri si fa molto più forte in questo periodo, vi ritroverete connessi e legati alle angosce delle persone che in qualche modo si troveranno in contatto con voi. Vi sentirete più pesanti del solito, come se doveste portare sulle spalle un carico di cui non potete liberarvi. Tutto ciò potrebbe influire in modo negativo sul vostro benessere fisico e psichico. Qualsiasi attività che vi permetta di rilassarvi, vi aiuterà ad andare avanti senza grossi problemi.: I vostri giorni fortunati del mese sono: lunedì 11, mercoledì 20 e giovedì 28 gennaio 2021.