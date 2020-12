Oroscopo Leone gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

sarà esaltata appieno in questo mese di gennaio 2021 grazie al transito di Venere che sin dai primi giorni formerà un quinconce molto armonico con la vostra area zodiacale. Verrà fuori tutto il vostro fascino. Ma la notizia più rilevante è che subito dopo, Mercurio entrerà nella vostra settima Casa astrologica, dove troverà ad attenderlo Giove e Saturno. Questa speciale congiunzione tra pianeti lenti e veloci indica che presto ci sarà una fase di cambiamenti fantastici nella vostra vita. È l'occasione che aspettavate per mettere in atto i vostri progetti.: A partire dalla prima settimana di gennaio, il magnetismo del Leone aumenterà, generando bellissime storie d'amore. Ciò è dovuto al transito di Venere attraverso la vostra quinta Casa, legata ai desideri e alla fantasia. Il fascino naturale dei Leoni risplenderà in ogni momento. Vedrete rafforzarsi il legame con il vostro partner e beneficerete di momenti estremamente deliziosi assieme alla vostra dolce metà. Quelli di voi che sono ancora single avranno il supporto di Venere che vi regalerà l'opportunità di fare incontri interessanti e la possibilità di iniziare una nuova relazione durante l'ultima settimana del mese.: A gennaio ci saranno importanti cambiamenti nelle vostre attività lavorative e/o professionali. Avrete un'ottima inventiva e sarete abili nel cogliere il momento giusto per intraprendere attività innovative. La buona fortuna sarà dalla vostra parte. Riceverete l'aiuto di Venere che vi darà la possibilità di crescere in ambito delle vostre attività. Se ancora non avete un lavoro, per voi ci sono in arrivo varie offerte che forse non saranno del tutto vantaggiose per il momento, ma che fareste bene ad accettare perché più in là le cose miglioreranno.: Il transito di Marte in quadratura al vostro segno, potrebbe influire sul vostro sistema nervoso. Vi sentirete confusi e scoraggiati e questo vi porterà inevitabilmente a somatizzare i vostri problemi. Tuttavia, non rimarrete a lungo in questo stato d'animo così lontano alla vostra natura leonina, in genere molto ottimistica, che vi fa vedere il bicchiere mezzo pieno. La pratica di uno sport o di qualsiasi esercizio fisico vi aiuterà a prendervi cura di voi stessi e del vostro aspetto fisico.: I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 2, giovedì 14 e sabato 23 gennaio 2021.