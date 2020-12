Oroscopo gennaio 2021

Jennaro

, spesso in Tv vediamo apparire qualche astrologo intento a imbonire gli spettatori con le sue profezie facendo sembrare l'astrologia quasi fosse una credenza mistica, senza alcun rigore razionale o scientifico. In verità, l'oroscopo ha basi concrete così antiche che si perdono nella notte dei tempi., tutto cominciò alcune migliaia di lustri fa, quando gli esseri umani passarono dallo stato nomade a quello stanziale. Da allora si cominciarono a contare i giorni; i cicli lunari furono chiamati mesi e i cicli solari furono chiamati anni. Scrutando il cielo, l'uomo si accorse che non solo il Sole e la Luna avevano il potere di condizionare la vita sulla terra, ma anche altri pianeti più lontani., l'astrologia è come una bussola il cui ago sono le stelle presenti nel nostro Tema Natale. Sin dalla nostra nascita, gli astri ci mostrano il cammino da seguire e gli ostacoli o le deviazioni che il nostro percorso presenta. Inoltre, ci suggeriscono le lezioni da apprendere, le sfide da affrontare e i problemi che devono essere risolti., le stelle propongono soltanto, per cui, non dovete mai dimenticare che chi dispone siete voi, attraverso le vostre decisioni che prendete durante il corso della vostra vita. Quindi, utilizzate queste previsioni, contenute nel vostro oroscopo, al solo fine di prendere le migliori decisioni possibili.qui sotto il vostro oroscopo mensile di gennaio 2021 con le previsioni di Jennaro per scoprire cosa vi propone riguardo l'amore, la salute, il lavoro e la fortuna, il nostro bravissimo astrologo napoletano:attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store