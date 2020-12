Oroscopo Gemelli gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

, il Sole e Mercurio transiteranno in Acquario, che è la vostra ottava Casa astrologica delle risorse e del cambiamento, e si congiungeranno a Giove e Saturno. Quindi, questa sarà una fase adatta per fare nuovi progetti e per allargare i vostri orizzonti. Intuirete le circostanze che vi fanno crescere e migliorare e saprete quali sono le nuove strade da percorrere. Sentimentalmente parlando, invece, le cose andranno in maniera differente, vista la posizione di Venere in opposizione alla vostra casa solare.: Dovrete stare molto attenti a ciò che dite e fate quando siete con il vostro partner, perché alcune tensioni generate da Venere, opposta al vostro segno, potrebbero oscurare la vostra felicità. Gennaio non sarà per niente un mese facile per le relazioni affettive. Comportamenti intolleranti possono mettere in pericolo la stabilità della coppia, soprattutto se non avete una solida base che vi consenta di superare i problemi. Se siete ancora single, è perché siete imprevedibili. Cambiate idea facilmente a causa dei vostri sbalzi d'umore, e questo vi causa delle difficoltà a prendere impegni. Tenete i sentimenti nascosti dentro di voi perché temete di deludere gli altri. Ebbene, è giunto il momento di non avere più paura. Perciò, aprite il vostro cuore, perché troverete la persona giusta che vi amerà così come siete.: Gennaio sarà un buon mese per i Gemelli riguardo alle attività lavorative e professionali, il che compenserà le difficoltà in altri aspetti della vostra vita. Il transito di Mercurio in Acquario nella prima settimana e poi del Sole alla fine della terza settimana, significa senza alcun dubbio che alcune cose a livello organizzativo cambieranno sul posto di lavoro. Per quei Gemelli in cerca di lavoro o di un avanzamento di carriera, sono in arrivo fantastiche opportunità che vi faranno ottenere maggiori guadagni e sarete più soddisfatti della vostra condizione lavorativa. Per voi c'è la possibilità di cambiare lavoro e perfino di cambiare sede.: Se non restate calmi, le tensioni vissute in ambito sentimentale vi possono rovinare la salute. Prendete tutte le precauzioni che il benessere personale richiede, altrimenti il vostro fisico ne soffrirà. È importante che evitiate eccessi in generale, che riposiate il più possibile e che cambiate le vostre abitudini nel caso in cui il vostro attuale tenore di vita vi impedisse di mangiare adeguatamente e dormire a sufficienza. Passeggiate mattutine all'aria aperta saranno ottime per il vostro recupero fisico.: I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 1, sabato 9 e mercoledì 27 gennaio 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store