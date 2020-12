Oroscopo Bilancia gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

, la prima cosa che dovete tenere presente è che Marte sta trascorrendo i suoi ultimi giorni in opposizione alla vostra area zodiacale. Il suo transito in Toro dal 6, metterà fine a un periodo di tensioni. Perciò, questo è un ottimo momento per fare dei piani a lungo termine per il vostro futuro. Passati i primi giorni, ci saranno buone notizie per i nativi della Bilancia. Molti vostri sogni lentamente prenderanno forma. Non vi resta che chiudere nel miglior modo possibile il vecchio anno e iniziare con rinnovata fede questo nuovo.: Sfortunatamente, la quadratura di Venere, a partire dal giorno otto gennaio, è la conferma che le difficoltà in campo affettivo sono ancora lontane dall'essere superate per molti di voi che siete nati nel segno della Bilancia. Le fredde giornate invernali vi peseranno molto e vi faranno pensare, ma la cosa brutta è che vi verranno pensieri negativi nonostante le persone intorno a voi cercheranno di risollevarvi il morale. Jennaro v'invita a non angosciarvi, perché molto presto la situazione astrale cambierà a vostro favore e voi tornerete a essere la stessa persona di sempre, piena di fascino, pronta a innamorarvi e sedurre con l'infinita dolcezza. La prosperità e la felicità abbonderanno in casa vostra.: L'inizio del nuovo anno si prospetta come un periodo d'instabilità e di cambiamento per la Bilancia. Ci potrebbe essere una profonda trasformazione nella società, impresa o Ente per cui lavorate, che vi condizionerà profondamente. Potrebbe cambiare la tipologia del vostro lavoro e voi potreste trovarvi improvvisamente a fare qualcosa che non avete mai fatto. Potreste addirittura cambiare lavoro o città. Se siete alla ricerca di un lavoro, state tranquilli, perché molto presto lo troverete, dato che riceverete più di un'offerta di impiego. Non dimenticate che finalmente avete con voi Giove e Saturno i quali vi porteranno tante cose positive che dureranno nel tempo.: Il livello di benessere durante il mese di gennaio 2021 sarà abbastanza stabile, ma a causa della criticità della vostra situazione affettiva, potrebbero sopraggiungere momenti di ansia, quindi dovrete imparare a canalizzare queste sensazioni perché presto tutto sarà risolto. Vedrete che non appena metterete in moto le vostre emozioni e vi sentirete a vostro agio sul lavoro, la vostra salute migliorerà. Un po' di attività fisica giornaliera vi aiuterà a mantenere la vostra bellezza.: I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 6, giovedì 14 e lunedì 25 gennaio 2021.