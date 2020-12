Oroscopo Ariete gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

è atteso con grande impazienza dall'Ariete, che confida in un mese molto promettente. Nonostante alcune difficoltà iniziali, preparatevi a vivere un ottimo periodo. Parteciperete a eventi festosi e condividerete piacevoli momenti assieme alle persone che amate. Sentirete crescere la fiducia in voi stessi e sarete più forti, grazie agli influssi benefici di Giove, in sestile armonico alla vostra area zodiacale. Avrete la possibilità di visitare luoghi lontani, da soli o in compagnia del partner. C'è anche la possibilità di effettuare un viaggio d'affari o di lavoro.: In questi giorni del primo mese del nuovo anno ci saranno ottimi propositi e molto probabilmente sarà uno dei migliori momenti della vostra vita sentimentale. Man mano che la congiunzione di Giove e Saturno prende forma, vi avvicinerete sempre di più alla persona che amate. Anche se non mancheranno delle divergenze, sarà quasi impossibile per voi liberarvi di colui o colei che occupa metà del vostro cuore. Perciò, approfittate di questo mese di gennaio 2021 per consolidare il legame che vi unisce al vostro partner. Se siete ancora single, forse è perché vivete la vita troppo velocemente e non riuscite a trovare un po' di tempo per cercare la vostra anima gemella. Andate sempre di fretta e, sebbene non abbiate paura di fare il primo passo con qualcuno, non avete mai tempo per quella persona. Adesso, però, la vostra storia d'amore è in arrivo.: Alcune difficoltà potrebbero farsi sentire sul posto di lavoro dopo la prima settimana di gennaio, quando Mercurio si sposterà in Capricorno, formando una quadratura dissonante con l'area zodiacale dell'Ariete. Da quel momento, nonostante le energie e gli sforzi che compirete, vi sarà più difficile risolvere i problemi che si presenteranno. Imparerete che a volte si deve abbassare la testa e accettare ciò che avete, senza cercare di cambiare le cose per vostro tornaconto. Alla fine del mese, le cose diventeranno più facili e voi sarete in grado di entrare in sinergia con le altre persone intorno a voi. Qualsiasi intesa, collaborazione o accordo, potranno essere definiti senza inconvenienti nella prima o nella quarta settimana di gennaio.: Voi dell'Ariete a gennaio avrete una grande vitalità e un'energia insuperabile, sebbene potranno presentarsi piccoli malesseri durante la prima quindicina del mese. È tempo che vi fermiate per qualche giorno. Cercate di mantenervi calmi e tranquilli. Smettetela di preoccuparvi per gli altri e pensate un po' a voi stessi. Non vi abbattete, ma abbiate il coraggio di trovate la forza di sorridere e di guardare positivamente verso un futuro luminoso.: I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 2, martedì 5 e martedì 26 gennaio 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store