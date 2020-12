Oroscopo Acquario gennaio 2021

Oroscopo del mese di gennaio 2021 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

è assolutamente un momento memorabile per voi dell'Acquario, poiché inizia con il transito di Giove e Saturno nel vostro segno e ci resteranno per tutto l'anno. Saturno è stato lontano dalla vostra area zodiacale per quasi 30 anni, mentre Giove non veniva a farvi visita da più di 12 anni. La congiunzione in Acquario di questi due potenti pianeti lenti è un evento a dir poco straordinario, giacché accade solamente una volta ogni sessant'anni.: Gennaio 2021 vi porterà molto romanticismo. Saranno favorite le riconciliazioni, ma ci sarà anche qualche addio di quelli che lasciano nel cuore e dentro l'anima una scia di tristezza e di malinconia. Fino al giorno 8 si susseguiranno alcune complicazioni nella comunicazione con la persona che amate, ma da quel momento in poi, con Mercurio in transito nel segno, ci sarà una tregua e tutto migliorerà. Vi accorgerete che il dialogo si farà più scorrevole e parlare con la vostra dolce metà diventa qualcosa di molto chiaro e rilassante. Se siete single, in cerca dell'anima gemella, cercate di fare amicizia con persone che mostrano di avere una certa affinità con voi, perché non c'è dubbio che qualche novità potrebbe arrivare nei prossimi giorni.: Ci saranno tre decadi ben definite durante il mese di gennaio. I primi dieci giorni saranno poco favorevoli, perciò, state attenti a non prendere impegni e non firmate alcun contratto, nemmeno verbalmente. Mercurio dissonante v'invita a non sprecare tempo e denaro per cose inutili, piuttosto, conservate le vostre energie fino al giorno 10, quando la comunicazione con le persone si farà più fluida e voi ne potete approfittare per promuovere le vostre attività attraverso pubbliche relazioni. Dalla terza decade in poi, grazie all'azione combinata del Sole, Giove e saturno, le vostre idee cominceranno a diventare realtà.: Fino al giorno 20 gennaio, con Mercurio imbronciato nel segno, sarete nervosi più del necessario. Poiché gli acquari tendono a somatizzare i problemi, rimanere calmi sarà fondamentale in questi giorni se volete restare lontano dal dottore. Una dieta sana, soprattutto quella che contiene qualità depurative naturali, come le mele, sarà ciò a cui dovreste attenervi. Anche la pratica di tecniche di meditazione, come lo Yoga, può essere adatto per il vostro equilibrio emotivo.I vostri giorni fortunati del mese sono: venerdì 8, giovedì 21, domenica 31 gennaio 2021.attraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store