Oroscopo 2021 - Previsioni di Jennaro

o di Branko, e nemmeno di Rob Brezsny o di Simon & the Stars, ma sono semplicemente le previsioni 2021 di Jennaro.si preannuncia come l'inizio di un decennio carico di buoni propositi e soprattutto di speranze. Nessuno potrà fermare le trasformazioni in atto. Inoltre, i cambiamenti che sono stati avviati quest'anno, sono ormai inevitabili. Perciò, è molto importante per tutti accogliere il tanto desiderato 2021 con uno stato d'animo rivolto al cambiamento. Quindi, sarà meglio schiarire le idee, mettere bene i piedi per terra e prepararci a ricevere tutto ciò che il nuovo anno ci porterà a seconda del nostro segno zodiacale.Il 2021 sarà un anno molto favorevole per l'Ariete poiché le energie astrali vi saranno propizie. In pratica, avrete Mercurio, Venere, Marte e Giove a vostro completo favore, per cui riuscirete a raggiungere tutti gli obiettivi che vi siete proposti. Mercurio vi sosterrà nelle attività e/o la professione; Venere vi assicurerà il successo in campo sentimentale; Marte, il vostro governatore vi renderà meno impulsivi; Giove vi favorirà nei viaggi e vi renderà generosi e ottimisti. Vi pare poco?Per voi nati nel segno del Toro il 2021 sarà un anno decisivo, poiché sarete sotto gli influssi provvidenziali di Urano, che sarà in giro nella vostra area zodiacale per tutto il tempo e che darà consistenza a tutte le vostre iniziative. Inoltre, Venere, il vostro pianeta governatore si troverà per la maggior parte dell'anno in posizione vantaggiosa. Oltre ad essere madrina dell'amore, Venere è anche considerato il pianeta della piccola fortuna. Vi accorgerete che le ristrettezze sono finite.In generale, voi dei Gemelli vivrete un grande anno 2021 poiché la fortuna sarà dalla vostra parte. Avrete l'opportunità di realizzare le vostre aspirazioni purché definiate chiaramente i vostri obiettivi e prendiate in considerazione tutti gli elementi possibili. Ad ogni buon conto, riuscirete a superare le vostre difficoltà grazie all'aiuto provvidenziale delle stelle, che esalteranno il vostro istinto naturale e l'intuizione. Quando si tratta di migliorare la vita, andate avanti senza paura.La salita è finita, perciò, preparatevi a vivere un anno molto speciale. Per voi nativi del Cancro le previsioni di quest'oroscopo 2021 sono abbastanza buone, con cambiamenti davvero positivi, anche se sarà un anno piuttosto stressante sul piano della salute e del benessere. Giove, il pianeta della fortuna, vi agevolerà da lontano, mentre il rigoroso Saturno correggerà il suo tiro e a un certo punto deciderà di avvantaggiarvi. Sia che siete single o in coppia, sentirete il bisogno di amare ed essere riamati.Preparatevi cari Leoni perché il prossimo anno stupirete tutti. Per il 2021 le stelle promettono giornate piene di lavoro, stancante, ma appagante. Già verso la Primavera inizierete a vedere materializzarsi le prime ricompense per il vostro duro lavoro. Saturno smetterà di portarvi in errore e si metterà in posizione neutra. Giove vi aiuterà a realizzare le vostre ambizioni. Ci saranno ostacoli, ovviamente, ma li supererete con determinazione. Per voi ci sono soldi in arrivo.Il 2021 sarà un anno davvero speciale per voi della Vergine. La salute sarà buona e vi sentirete forti ed energici. Nettuno v'ispirerà e vi supporterà nella professione e negli affari. Il buon Giove vi farà scoprire dentro di voi virtù e capacità che voi stessi attribuite ad altri. Le vostre capacità creative cresceranno. Il lavoro andrà bene e i vostri capi vi distingueranno dagli altri vostri colleghi. Avrete voglia di divertirvi ed essere felici, e quest'anno e lo sarete.Questo nuovo anno sarà molto gratificante per voi della Bilancia. Vivrete il 2021 facendo ciò che volete nonostante Saturno cercherà di tormentarvi, costringendovi a volte ad accettare alcuni fallimenti nelle vostre relazioni sociali e personali. A sostenervi ci saranno Giove e Plutone, che vi aiuteranno ad aumentare il vostro potenziale, portandovi a raggiungere il successo nei vostri impegni. Sarete in grado di avanzare e fare progressi nella vostra carriera.Il 2021 è un anno di grande ricchezza creativa per lo Scorpione. Molto presto si presenteranno possibilità di prosperità, miglioramenti e promozioni. Dovrete soltanto mettere da parte le vostre paure in modo da permettere a voi stessi di brillare come mai avete fatto prima d'ora. Cercate, però, di fare attenzione a non superare certi limiti nelle vostre relazioni sia in campo sentimentale che nel lavoro. Sentirete crescere il vostro intuito e l'immaginazione.Nel 2021 aumenterà in voi il desiderio di libertà e indipendenza. Questo sarà un periodo d'innegabile realizzazione professionale per il Sagittario. Farete progressi in tutte le vostre occupazioni. Potrete ottenere guadagni soddisfacenti e una buona remunerazione economica. In amore ci saranno dei bei momenti da condividere con il vostro partner. Se siete single, troverete la persona giusta che vi accompagnerà nei vostri viaggi e nuove avventure.Le effemeridi per il 2021 mostrano che già da alcuni anni, e per altri anni ancora, Plutone stazionerà in area del Capricorno. Questa è una vera benedizione, perché farà in modo che le opportunità si presenteranno nel modo che piace a voi. Venere sarà in Capricorno per la maggior parte dei mesi di gennaio - febbraio e novembre - dicembre. In questi periodi le persone a voi vicine vi troveranno più attraenti del solito. Sono ottimi mesi anche per un riavvicinamento.Con il transito di Giove nel vostro segno zodiacale, voi dell'Acquario vi sentirete più ottimisti e ambiziosi. Il 2021 sarà un anno ricco di novità per i Pesci. Giove allontanerà gli spiriti cattivi e vi porterà denaro e benessere. Perfino Saturno si schiererà a vostro favore e vi renderà fiducia, forza e determinazione. Prenderete decisioni che cambieranno in modo positivo alcuni aspetti della vostra vita. Il lavoro vi darà i frutti che desiderate, otterrete il riconoscimento per il quale avete sempre lottato. Approfittate di questo momento positivo perché senza dubbio ve lo meritate.