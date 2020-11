Ricetta per le zeppole di San Giuseppe

25 gr lievito di birra

3 patate (medio grandi)

500 gr di farina

50 gr burro o margarina

3 uova

1 bustina vanillina

1 bicchierino di liquore (quello che preferite)

1 pizzico di sale

50 gr di zucchero

Scorza di un limone grattugiata

sono dei dolci molto popolari a Napoli e dintorni, soprattutto in occasione della tradizionale ricorrenza di San Giuseppe (), anche se ogni occasione è buona per preparare queste gustose frittelle a forma di ciambella, fritte o al forno, aromatizzate con ingredienti naturali, sempre squisite anche a Carnevale, a Pasqua e a Natale.è molto semplice, in ogni caso, con questa ricetta originale tramandatami da mia nonna, e i miei consigli, le vostre zeppole fatte in casa saranno l'invidia di tutto il vicinato.mettete a bollire le patate. Una volta lesse, lasciate raffreddare e schiacciatele. Dopodiché, sciogliete il lievito insieme allo zucchero, uova e liquore. Mescolate il tutto aggiungendo farina, patate, acqua quanto basta e a poco a poco tutti gli altri ingredienti. Una volta ottenuto un impasto omogeneo, dividetelo in tante piccole parti, quindi, rotolatelo con le mani formando dei cilindri (), che chiuderete uno per uno a forma circolare (). Coprite con un panno e lasciate riposare il tutto per circa due ore ().aggiungete abbastanza olio. È importante che le zeppole galleggino nell'olio, perciò cercate di utilizzare una quantità sufficiente. Una volta riscaldato, friggete le zeppole fatte in casa un po' alla volta, in modo che non si attacchino tra loro, fino a farle rosolare. Ogni tanto aggiungete dell'olio, se occorre., passate le zeppole nello zucchero che avrete preventivamente preparato in un piatto. Lasciatele raffreddare prima di servire.