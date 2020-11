Oroscopo Vergine dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

sarà a tratti abbastanza favorevole per i nati sotto il segno della Vergine. Sentirete su di voi gli influssi di Giove che v'ispireranno a realizzare i vostri obiettivi più facilmente del solito. Intanto, il trigono di Urano continua a generare cambiamenti imprevisti. Se siete nati nella prima decade, tutto ciò che cambia nella vostra vita andrà a vostro favore. Se siete nati nella seconda decade, conseguirete accordi vantaggiosi e creerete i piani che vi porteranno a raggiungere i vostri obiettivi. Se siete nati nella terza decade, Plutone vi farà compiere i passi sicuri in progetti che dureranno nel tempo.: Nelle prime due settimane di dicembre potrete dormire sonni tranquilli, poi Venere transiterà in Sagittario e formerà una quadratura assai dissonante. Da quel momento in poi preparatevi all'arrivo di un'atmosfera piuttosto sfavorevole. Perciò, dall'uno al quindici le questioni a carattere affettivo saranno favorite grazie al sostegno di Venere e Mercurio entrambi in sestile armonico alla vostra area, che vi favoriranno nel dialogo e l'intesa con il partner e vi renderanno più sensibili e inclini alla tenerezza. Dopodiché il clima potrebbe guastarsi con l'arrivo di alcuni disagi e incomprensioni. Dovrete attendere la vigilia di Natale per sentirvi nuovamente amati dalle persone a voi care. Se siete single, chiudete gli occhi e fatevi avanti. Fare il primo passo non è così spaventoso come pensate.: Non sarà facile per voi concludere affari o definire accordi in questa fase finale dell'anno, poiché Mercurio è quadrato a Nettuno e in questo momento non è molto bendisposto verso l'area della Vergine, ciò può creare malumori e tensioni sul posto di lavoro. Se poi andiamo a esaminare la posizione di Venere e Saturno, vediamo che la prima è in quadratura nella prima quindicina e il secondo è altrettanto dissonante nella seconda metà. Quindi, non possiamo che ravvisare una certa negatività che può nuocere alle vostre attività, causando, tra l'altro, una diminuzione nei guadagni. Ma niente paura, perché presto ci saranno nuove opportunità per chi di voi ha intenzione di aprire nuovi orizzonti.: Poiché questo è un periodo in cui non avrete a disposizione molta energia, dovrete fare attenzione a non sprecarla. È giunto il momento per voi nativi della Vergine di apportare qualche cambiamento nella vostra vita di tutti i giorni, mangiando sano ed evitando gli eccessi e, se necessario, sottoporsi a un controllo medico. Qualsiasi sforzo oltre le vostre possibilità potrebbe costarvi molto in termini di benessere. Non stancatevi troppo e non esagerate con dolci e alcol nelle feste natalizie, perché poi sarà difficile tornare in buona forma fisica.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, donemica 20 e mercoledì 30 dicembre 2020.