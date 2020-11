Oroscopo Toro dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno del Toro

(20 aprile ~ 20 maggio)

inizierà con qualche preoccupazione per molti segni di Terra come il vostro e a causare ciò sarà proprio Venere, governatore del Toro, che nelle prime due settimane sarà in transito in Scorpione, cioè in opposizione alla vostra area zodiacale, mettendo in risalto alcune contraddizioni. Poi, al sedicesimo giorno il vostro pianeta guida se ne andrà in Sagittario, da quel momento in poi tutte le sue energie saranno messe a vostra disposizione e non dovrete più preoccuparvi di nulla, soprattutto dopo il transito di Giove in Acquario per voi inizia un periodo di abbondanza. Durante le festività natalizie, Nettuno in Pesci vi farà riflettere sui valori dei legami affettivi.: Inizialmente dicembre sarà un mese un po' conflittuale per i nati nel segno del Toro, soprattutto per quelli che hanno come partner appartenenti ai segni d'acqua, come Cancro, Scorpione e Pesci, poiché queste persone saranno concentrate solo su se stesse e non presteranno molta attenzione alle loro rispettive controparti. Fortunatamente, nella seconda quindicina le cose cambieranno. Venere vi darà ciò che desiderate di più e voi potrete vivere momenti meravigliosi assieme alle persone a voi care. Se ancora non avete nessuno da amare, Giove sarà vostro alleato e vi spingerà ad aprire le porte del cuore perché in un clima di festa e romantico come quello di Natale, potreste fare una bella amicizia che più in là potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.: In questo fine anno, i più favoriti tra tutti i Tori saranno coloro che stanno studiando per un avanzamento di carriera, poiché potranno sostenere con successo gli esami e andare avanti verso gli obiettivi professionali che si sono prefissati. Il mese di dicembre sarà anche una tappa ottimale per accettare proposte di lavoro dall'estero o per fare interessanti viaggi di lavoro, che daranno buoni risultati, ma fate attenzione perché Saturno in quadratura creerà insoddisfazioni economiche e professionali. Siate molto cauti nelle collaborazioni e negli accordi che concluderete, sarebbe meglio se vi faceste consigliare da persone più esperte. Se siete in cerca di un'attività, iniziate a inviare curriculum e a programmare colloqui, il 2021 vi attende e andrà meglio.: Molti di voi inizieranno a sentire addosso il peso di Saturno il quale può rendervi meno energici e meno forti fisicamente. Durante le feste natalizie non esagerate con dolci e bevande che contengono alcol. Cercate di mangiare cibo sano, ricco di fibre e bere molta acqua. Se siete dei sedentari, sarebbe opportuno per voi che vi mettiate in movimento facendo passeggiate a piedi o in bicicletta, soprattutto se già avete problemi intestinali, respiratori o circolatori. Ovviamente, se i problemi dovessero persistere, farete bene a rivolgervi al vostro medico di fiducia.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 5, mercoledì 16 e lunedì 28 dicembre 2020.