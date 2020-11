Oroscopo Scorpione dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno dello Scorpione

(23 ottobre ~ 22 novembre)

di quest'ultimo mese dell'anno 2020 sarà accompagnato da Mercurio e Venere nel segno e il supporto di Plutone, il vostro pianeta governatore. Questo è un momento molto importante per voi dello Scorpione. Mercurio vi aiuterà a concentrarvi su alcune questioni irrisolte. Tutto potrà essere migliorato e, grazie a Venere, i vostri pensieri saranno più positivi. Avrete voglia di credere e di costruire in armonia, cosa che finora vi sembrava impossibile. Gioirete molto nelle feste di fine anno in compagnia dei vostri cari. Vi farà bene rilassarvi in questi momenti, poiché saranno fondamentali per l'esistenza degli Scorpioni. Il 2021 vi attende per nuove lotte e voi dovrete essere preparati.: Il mese di dicembre sarà assai promettente per quanto riguardano le questioni sentimentali. Con Venere nel segno, ci sarà un incredibile ritorno alla vita affettiva per molti innamorati dello Scorpione. Come per incanto, affaticamento e tensioni scompariranno, il cattivo umore e i conflitti si placheranno e un magico equilibrio vi avvolgerà. Con Giove in sestile armonico, ritroverete l'ottimismo e la fiducia e assaporete serenità e complicità con il vostro partner. Nettuno in Pesci è indicatore di armonia e pace in famiglia. Avvertirete un cambiamento nel modo di essere e di pensare. Gli scorpioncini single potranno contare sul favore delle stelle, che li renderanno forieri di uno speciale potere di seduzione. Sarete, più attraenti che mai. Potrete uscire e conquistare senza trovare alcuna resistenza da parte della persona che vorrete conquistare.: Plutone in Capricorno forma un sestile armonico per buona parte del mese di dicembre, che risulterà, quindi, un buon periodo per gli Scorpioni, almeno nella parte iniziale del mese e quella finale. Le cose per voi inizieranno ad andare subito avanti grazie a Mercurio che vi darà la forza necessaria per affrontare ogni imprevisto e risolverlo. Fidatevi del vostro istinto e non lasciatevi sfuggire le opportunità in arrivo. Soltanto la terza settimana non sarà molto positiva a causa dei transiti di Giove e Saturno in Acquario, che porteranno qualche complicazione sul posto di lavoro. Prestate attenzione ai nemici che tramano alle vostre spalle con l'intento di farvi cadere dalla vostra posizione di potere.: A dicembre può farsi avanti una certa stanchezza accumulata negli ultimi mesi, che non vi permette di essere efficienti nel vostro lavoro. Sarebbe meglio che vi riposiate di più in questo periodo, evitando di lavorare troppo perché avete già seminato abbastanza. È il momento di smettere di pensare al futuro e gioire del presente. Non dimenticate di prendervi cura della vostra salute dentale. Soprattutto per quanto riguarda l'igiene orale.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, sabato 5 e domenica 20 dicembre 2020.