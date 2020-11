Oroscopo Sagittario dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno del Sagittario

(23 novembre ~ 21 dicembre)

non sono sempre stati armoniosi per voi del Sagittario, ma nemmeno potete negare d'aver avuto dei momenti davvero emozionanti. La vostra forza vitale è costituita dall'ottimismo, che vi aiuta a superare tutte le difficoltà. A dicembre, il passaggio di Saturno in Acquario porterà alla luce realtà che potrebbero turbarvi, tuttavia l'aria di festa del Natale vi invita a mostrare la vostra innata generosità. Ci sono ottimi aspetti astrali che vi sosterranno lungo il sentiero che avete tracciato con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita. Sarà utile fare il punto su tutto ciò che avete vissuto nel corso dell'anno. Avete ancora molto da fare. Probabilmente farete un viaggio, complice di una fugace fuga romantica.: Dopo molti mesi di attesa, finalmente Venere transita nella vostra area zodiacale. L'ingresso del pianeta dell'amore in Sagittario avverrà mercoledì 16 dicembre. Fino a quel giorno potreste sentire addosso un sentimento di solitudine. Avvertirete una sensazione di disagio e incomunicabilità con il vostro partner, ma i buoni influssi di Mercurio nel segno, agiranno sul vostro cuore come una scossa elettrica che vi farà vivere momenti meravigliosi con la persona che amate. Se siete single e state cercando la vostra anima gemella, il vostro potere di seduzione sarà enorme, soprattutto a partire dalla terza settimana di dicembre. Avrete, quindi, la possibilità di trovare la persona che aspettate da tempo e iniziare una relazione con grandi prospettive che sia duratura.: Mercurio sarà presente nel vostro cielo per la maggior parte di dicembre. Perciò, sarete sostenuti nella comunicazione e nelle relazioni con gli altri. Sarà più facile per voi affrontare gli imprevisti e i ritardi nel raggiungimento dei vostri obiettivi. Inoltre, il transito di Saturno in Acquario, vi darà la giusta maturità e l'esperienza necessaria che contribuiscono a farvi proseguire con successo nel vostro desiderio di stabilità. In linea di massima, raggiungerete i vostri obiettivi attraverso una fruttuosa armonia professionale, che vi aiuterà a difendere il vostro lavoro. Ma la cosa più importante è che se state cercando un lavoro, sarete in grado di dimostrare le vostre qualità. Inviate il vostro curriculum, e se già lavorate, preparatevi a fare un salto di qualità.: Con l'arrivo del mese di dicembre 2020, inizierete a sentire dentro di voi una grande energia che verrà pian piano rafforzata da Marte in transito in Ariete. Crescerà il vostro ottimismo e la fiducia in voi stessi. Durante le feste natalizie vi sentirete particolarmente intraprendenti, efficienti e coraggiosi. Sarete dotati di una resistenza fisica senza pari, che diventerà un prezioso scudo contro le indisposizioni e malanni. Fate attenzione agli eccessi di cibo e bevande nei pranzi di fine anno.I vostri giorni fortunati del mese sono: martedì 1, mercoledì 16 e sabato 26 dicembre 2020.