Oroscopo Pesci dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno dei Pesci

(20 febbraio ~ 19 marzo)

che dicembre 2020 non sarà un mese facile per molti nati sotto il segno dei Pesci. In pratica, non avrete tempo per sognare e molto probabilmente nemmeno per fare castelli in aria assieme al vostro partner. Andrà tutto bene fino a metà mese, poi Venere entrerà in Sagittario, formando con la vostra area zodiacale una difficile quadratura che potrebbe mettervi di fronte a una nuova delusione amorosa, o semplicemente far emergere le vostre eterne paure di essere disillusi da coloro che amate di più. Il pericolo maggiore è che alcuni di voi crederanno d'aver perduto il loro fascino e questo pensiero sarà il motivo per cui si trascureranno, danneggiando, così, la loro già bassa autostima.: Questo fine anno 2020 non promette di essere molto gratificante, perlomeno per quanto riguarda il lato sentimentale della vita. Fino al giorno 15 vi sembrerà che vada tutto bene nel mondo affettivo, un'area che si presenterà generalmente serena solo nelle prime due settimane. Dal 16 in poi tutto sarà molto più complicato, con discussioni anche intense per banali motivi. Per fortuna, da Natale in poi, Marte smetterà di essere aggressivo con voi, così potrete trovare le soluzioni per fare pace con le persone a voi care. Se siete soli e state cercando la vostra metà, allora è il caso di sbrigarvi, poiché avete poco tempo a disposizione prima che il pianeta dell'amore possa crearvi delle delusioni nei nuovi incontri.: Purtroppo, con Mercurio in quadratura fino al 20 dicembre, per voi l'inizio del mese si conferma una fase non facile, anzi, con una certa difficoltà nell'esprimere le vostre idee sul posto di lavoro. Inoltre, le entrate possono essere scarse e, quindi, bisogna essere prudenti ed evitare spese superflue. In ogni caso, potete tirare un sospiro di sollievo, perché dopo gli alti e bassi e i molteplici problemi che si sono presentati durante questi ultimi mesi, tra la fine dell'anno 2020 e l'inizio del 2021, vedrete premiati gli sforzi da voi compiuti. Effettivamente, quelli di voi che hanno lavorato duramente e con dedizione, riceveranno la meritata ricompensa che vi riempirà di gioia e felicità. È giunto il momento per voi Pesci di fare progetti interessanti per il prossimo anno 2021.: È assai probabile che arriverete alla fine di quest'anno stanchi ed esausti a causa degli sforzi che avete dovuto compiere per riuscire ad andare avanti. La pesantezza di Saturno si è fatta sentire sulle vostre spalle ed è anche per questo che molti di voi adesso sono sfiniti. Un po' di relax e meditazione mattutina, vi consentiranno di raggiungere l'equilibrio. Riposare correttamente e mangiare sano durante le feste natalizie sarà la vostra priorità.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 3, venerdì 11 e sabato 26 dicembre 2020.