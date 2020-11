Oroscopo Leone dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno del Leone

(23 luglio ~ 22 agosto)

si avvieranno verso la parte finale del 2020 con grande gioia e il loro caratteristico senso dell'ottimismo, raccogliendo i frutti di quanto hanno seminato negli ultimi mesi. Marte in Ariete vi darà forza e fiducia in voi stessi. Sarete pieni di idee e spirito di iniziativa. Mercurio, prima in Sagittario e poi in Capricorno, porterà velocità di pensiero, quindi, ordine e precisione. C'è soltanto il passaggio di Saturno in Acquario che vi amareggerà un po', poiché creerà qualche tensione verso la metà di dicembre. In ogni caso, sarete ricompensati come meritate per il vostro duro lavoro, ricevendo gratificazioni sotto forma di soldi e/o promozioni. Anche coloro che hanno un'attività in proprio otterranno discreti ricavi e l'opportunità di iniziare un nuovo percorso più redditizio.: I leoni sono protagonisti che non hanno rivali in materia amorosa. Le vostre virtù sono tante. Siete romantici, creativi e generosi, oltre che nobili in tutto ciò che fate e determinati a dare sempre il meglio alla persona accanto a voi. Dicembre sarà un momento favorevole per tutto ciò che ha a che fare con il consolidamento del rapporto di coppia. Può darsi, però, che la quadratura iniziale di Venere in scorpione, potrà farvi cadere uno stato di delusione, ma questo non significa che dobbiate sentirvi trascurati. Quelli di voi che hanno una relazione, gioiranno di una piacevole intimità con la persona amata. Chi è solo farà bene ad aprire le porte del proprio cuore, perché in uno degli incontri con gli amici potreste conoscere la persona che da molto tempo è nei vostri sogni.: Il Sole, Mercurio e Marte sono in transito in due segni di fuoco come il vostro, perciò, potete essere certi che a dicembre non vi mancheranno energia, vitalità e creatività, che vi consentiranno di essere efficienti da un punto di vista lavorativo e/o professionale. Infatti, per voi lavoratori di segno Leone, questo è un periodo di successo nelle vostre attività per cui vi arriveranno attestati e riconoscimenti per i compiti svolti. Ad ogni modo, Jennaro vi consiglia di approfittare della prima quindicina del mese, perché gli influssi favorevoli delle stelle saranno concentrati proprio nelle prime due settimane. Lo stesso vale se state cercando un lavoro. Quindi, inviate il vostro curriculum entro il 16, prima che Saturno e poi Giove transitino in Acquario, poiché sarà molto difficile trovare ciò che cercate nei prossimi mesi.: I leoni potranno disporre di un'abbondante energia, che li porteranno ad avanzare inarrestabilmente e a portare avanti le loro idee superando qualsiasi ostacolo si ponga davanti. L'importante è che non dimentichiate che le energie in eccesso vanno gestite, canalizzandole convenientemente, riservando uno spazio al riposo. Dovrete dormire a sufficienza e mettere da parte le preoccupazioni. Se il nervosismo o l'insonnia diventano un'abitudine, bevete tisane rilassanti e fate prendere aria alla stanza, ma senza provocare dannose correnti d'aria.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 5, mercoledì 16 e giovedì 31 dicembre 2020.