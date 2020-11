Oroscopo Gemelli dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno dei Gemelli

(21 maggio ~ 20 giugno)

non inizia troppo bene per molti nati sotto il segno dei Gemelli. Vi sentirete tormentati da attacchi di solitudine e scetticismo che vi recano così tanto disturbo. In questo periodo di fine anno, contrariamente alla vostra natura aperta ed espansiva, il transito di Mercurio prima e poi Venere in Sagittario, in opposizione alla vostra area zodiacale, vi renderà meno comunicativi del solito e, poiché presto anche il Sole riscalderà l'arciere dello zodiaco, molto probabilmente riceverete ricompense solo se saranno guadagnate duramente con sudore. Fate un bilancio per dare valore a tutto ciò che avete conquistato e acquisito in questi mesi.: Se Venere nella prima quindicina di dicembre non è molto bendisposta con l'area zodiacale dei Gemelli, c'è da dire che nella seconda parte del mese sarà anche peggio, poiché il pianeta della bellezza si troverà in transito verso il Sagittario, formando un'opposizione piuttosto dissonante. Ci sarà un certo clima di insofferenza coniugale a cui si aggiungerà una crescente insoddisfazione in materia di rapporto amoroso. I litigi nella coppia si acuiscono. C'è la possibilità che possano riemergere malumori del passato, oppure qualche malinteso che non si è mai risolto del tutto. Niente paura. Nei giorni di festa, chi ha avuto problemi o ha litigato con la persona che ama, potrà riconciliarsi con grande felicità da entrambe le parti. Se siete single, non rinunciate ad uscire perché Giove e Saturno in transito in Acquario, possono darvi l'occasione di incontrare nuove persone.: A dicembre ci saranno delle complicazioni anche in campo lavorativo e/o professionale. Potreste andare incontro a delle difficoltà nelle questioni burocratiche, facendo investimenti sbagliati e avere dei ritardi nei pagamenti. Inoltre, non è consigliabile definire accordi o concludere grossi affari in questo momento, soprattutto nella seconda parte di dicembre, poiché correte il rischio di incorrere in qualche inganno. Siate cauti e riflettete bene prima di esporvi, soprattutto, non perdete la fiducia in voi stessi.: L'energia della Luna Nuova il 14 dicembre, favorirà il vostro benessere portandovi dei cambiamenti assai positivi. Gli influssi lunari di fine anno sono molto potenti, ma voi dovrete essere preparati a riceverli. In ogni caso, non avrete grosse difficoltà, anche se è consigliabile che evitiate gli eccessi di cibo e delle bevande se volete festeggiare il Capodanno senza disturbi digestivi che possano impedirvi di gioire della vita sociale che tanto vi piace.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, martedì 8 e lunedì 21 dicembre 2020.