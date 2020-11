Oroscopo Capricorno dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno del Capricorno

(22 dicembre ~ 20 gennaio)

avrà un fine anno molto romantico, dato che il sestile di Venere renderà armonica la vostra relazione di coppia. Oltre a concedervi dei momenti appassionati, la dea della bellezza e della fortuna vi offrirà qualcosa che voi Capricorno apprezzate più di ogni cosa: il denaro. Tuttavia, Non saranno tutte rose e fiori per voi. Dicembre 2020, infatti, sarà un periodo un po' contraddittorio. Il transito di Saturno in Acquario causerà dei momenti d'irrequietezza su questioni che sembravano dimenticate da tempo. Marte in Ariete vi esaurisce e vi costringe a dover evitare alcune difficoltà. Tuttavia, Per Natale potrete superare ogni ostacolo e abbracciare le persone che amate.: Se la vostra è una relazione stabile, avrete l'approvazione delle stelle che vi regaleranno momenti meravigliosi. Potrete approfittare di questa fase natalizia molto favorevole per avvicinarvi ancora di più al vostro partner. Il fatto di poter contare su un'ottima comunicazione sarà fondamentale per voi del Capricorno, giacché vi consentirà una comprensione reciproca davvero ottimale. Sarà bello vivere un Natale sereno ed emozionante da condividere con la vostra dolce metà. Se siete soli, avrete il piacere di innamorarvi dell'uomo o della donna dei vostri sogni. C'è la possibilità di iniziare una storia d'amore con una persona proveniente dall'estero o con qualcuno che da qualche tempo frequenta lo stesso gruppo di amici.: Il semisestile di Giove in Acquario aumenta le buone opportunità lavorative, motivo per cui potrete ottenere un maggiore prestigio professionale. Dicembre sarà una tappa di buoni risultati. Dopo aver lavorato tanto negli ultimi mesi, ora è giunto il tempo di raccogliere ciò che avete seminato. Con Mercurio in sestile al Capricorno, avrete buone idee, approfondimenti e ottime opportunità di lavoro. Questo è un ottimo momento per decidere se acquistare una nuova casa o un'auto, oppure volete investire del denaro. Se siete alla ricerca di un lavoro, questo è il periodo opportuno per organizzare colloqui e inviare il vostro curriculum.: Dicembre si distingue per essere il mese in cui arriva la prima neve. Questo è il motivo per cui dovete prendervi cura di voi stessi ed evitare di sottoporvi a sbalzi di temperatura, visto che avete la tendenza a beccarvi gli acciacchi dei primi freddi. È un buon momento per riprendere l'attività fisica. Troverete sicuramente l'attività più adatta alla vostra età e forma fisica. Potreste iniziare con una passeggiata o una corsa, oppure un giro in bicicletta. Non solo ne avrete benefici a livello fisico, ma vi porterà anche dei vantaggi a livello mentale.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, martedì 15 e lunedì 28 dicembre 2020.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store