Oroscopo Cancro dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno del Cancro

(21 giugno ~ 22 luglio)

, dicembre sarà un mese abbastanza fortunato per i nati nel segno del Cancro, che potranno fare un bilancio di tutto ciò che è stato fatto durante quest'anno che volge alla fine in vista dei progetti futuri riguardo le vostre attività per l'anno 2021. Il vostro astrologo Jennaro v'invita a non ingigantire le cose negative e vi esorta a ricordare ciò che di positivo avete realizzato, visto che la memoria non è qualcosa che vi fa difetto.: Si chiude per voi del Cancro un anno che ha avuto poche luci e molte ombre. Per un po' dovrete continuare a mantenere la calma di fronte alle varie situazioni difficili che dovrete affrontare. Giove in Capricorno nelle prime due settimane, sarà stancante e, visto che sarà affiancato da Saturno e Plutone, molto probabilmente creerà difficoltà di vario genere nel vostro rapporto di coppia. Cercate di non accettare provocazioni di nessun genere. Nella seconda quindicina tutto cambierà in meglio, grazie al passaggio di Giove e Saturno in Acquario, transito che segnerà la fine di una dura opposizione da parte dei pianeti lenti. Inoltre, a garanzia della felicità anche il transito di Venere in Sagittario segnerà l'inizio di un periodo intenso e favorevole, che culminerà con la Luna piena nel segno e la possibilità, per i cancerini ancora single, della nascita di un nuovo grande amore.: Riguardo al lavoro e alla professione, il pianeta da tenere sott'occhio nei prossimi giorni è Mercurio, che a partire dalla terza settimana si troverà in opposizione alla vostra area zodiacale. In quel preciso momento per voi si aprirà una fase abbastanza complicata da vivere, almeno lavorativamente ed economicamente parlando. Per vostra fortuna, durante il periodo natalizio si lavora poco e questo va a vostro vantaggio giacché in questo modo non correte il rischio di essere sottoposti a vari problemi professionali, e/o complicazioni di natura finanziaria. Cercate di evitare le spese inutili e ricordate che se state cercando un lavoro, in questo periodo non vi sarà facile trovarlo, ma non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà.: Con l'arrivo del mese di dicembre vi sentirete molto attivi e dinamici, pronti a fare nuovi sforzi. Si può dire che voi nativi del Cancro abbiate appena trascorso uno dei periodi peggiori della vostra vita, quindi adesso dovreste essere più ottimisti, perché nonostante non siete ancora in discesa, nemmeno dovrete più affrontare salite ripide come in passato. Se vi prenderete cura di voi stessi durante le feste vi sentirete molto bene, ma dovrete evitare cibi lavorati ed eccessi di ogni genere. Fate attività fisica e raggiungerete un buon equilibrio fisico e psichico.I vostri giorni fortunati del mese sono: domenica 6, lunedì 14 e sabato 26 dicembre 2020.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store