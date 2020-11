Oroscopo Bilancia dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno della Bilancia

(23 settembre ~ 22 ottobre)

sarà un mese impegnativo per molti nativi della Bilancia, che saranno chiamati a prendere decisioni assai importanti. A partire dal secondo giorno, con il sestile di Mercurio in Sagittario, avrete l'opportunità di chiarire ogni malinteso venutosi a creare durante l'anno, sia per quanto riguardano i problemi di coppia che le complicazioni in ambito lavorativo e professionale. Cercate di raggiungere un accordo che accontenti entrambe le parti. Tenete presente che potrete iniziare una nuova fase costruendo il vostro futuro su basi più solide solamente se lasciate da parte i vecchi schemi obsoleti che ormai non vi servono più.: Tutti sanno che la vita affettiva è molto importante per la Bilancia e quanto detesti i conflitti. Il transito di Venere in Scorpione prima e poi in Sagittario, vi farà iniziare questo mese di dicembre con uno spirito di pulizia di tutto ciò che avete vissuto durante l'anno. Rimorsi, rimpianti, vecchie ruggini, mille domande che adesso hanno bisogno di una risposta. L'opposizione di Marte in Ariete e la quadratura di Saturno in Capricorno nelle prime due settimane, indicano che dovrete affrontare malumori, litigi, piccole o grandi discussioni. Cercate di controllarvi. A volte per migliorare il legame nella coppia bisogna attraversare una fase d'insoddisfazione. Vedrete che niente è troppo serio da farne un dramma. I bilancini soli avranno l'opportunità di incontrare una persona che li affascinerà ed è probabile che nascerà una relazione tra loro.: Come avevo già detto poc'anzi, Mercurio è estremamente favorevole, ma solo fino a qualche giorno prima di Natale. Poi, il pianeta della comunicazione formerà una quadratura dissonante con la vostra area zodiacale, iniziando, così, a creare delle complicazioni a livello lavorativo e professionale. Fortunatamente non farà molti danni, dato che in quel periodo sarete a casa per le ferie natalizie e, quindi, molto probabilmente le vostre attività saranno ferme. Va detto, però, che finalmente nella seconda quindicina di dicembre ci sarà lo spostamento di Giove e Saturno, che dal Capricorno transiteranno in Acquario. Quindi, passerete dalla nefasta quadratura al propizio sestile, ponendo le basi per il raggiungimento di obiettivi importanti. Tuttavia, cercate non spendere troppi soldi in regali.: I pianeti veloci, come Mercurio, Venere e Marte, indicano che dicembre non sarà un mese prevalentemente favorevole ai colpi di fortuna, inoltre, vi sembrerà di essere fisicamente e spiritualmente indeboliti. Quelli di voi che bevono molto, farebbero bene a non continuare con queste cattive abitudini e di iniziare a vivere in modo più sano di quanto hanno fatto finora. È molto importante per voi della Bilancia che superiate questo periodo di fine anno senza accusare gravi disturbi o malesseri.I vostri giorni fortunati del mese sono: mercoledì 2, lunedì 14 e martedì 29 dicembre 2020.