Oroscopo Ariete dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno dell'Ariete

(20 marzo ~ 19 aprile)

l'arrivo del mese di dicembre 2020 si aprono nuovi orizzonti per l'Ariete, che deve approfittare di queste quattro settimane di relativa prosperità per continuare a lottare fino a raggiungere i propri obiettivi, sia in ambito lavorativo che quello personale e sentimentale. Nelle vostre previsioni ci sono una serie di importanti cambiamenti. In Saturno troverete un ottimo alleato, ma solo per motivarvi a essere più perseveranti. Venere e Marte vi inviteranno a fidarvi delle vostre percezioni e dei vostri giudizi. A fine anno, però, evitate di intraprendere nuovi progetti, poiché l'energia astrale vi ostacolerà.: Questo mese potrebbe iniziare con qualche imprevisto nella vostra area affettiva. Sarà necessario mantenere la calma quando dovrete prendere delle decisioni senza lasciarvi sopraffare dalla situazione. Sebbene non ci saranno grossi ostacoli, è possibile l'insorgere di momenti di tensione con il partner, dovuto a nervosismo e irritabilità. Questo è ciò che accade fino al 15 del mese, dopodiché, pace e tranquillità saranno i benefici in arrivo per voi dell'Ariete sul piano sentimentale. Se avete delle difficoltà nella convinenza oppure vi siete allontanati dalla persona amata, avrete la possibilità di riconciliarvi. Se siete ancora single fareste bene ad approfittare degli incontri durante le feste perché è probabile che in quelle occasioni incontrerete la persona che state cercando.: Il transito di pianeti lenti come Giove e saturno in Acquario significa semplicemente che potrete pensare ai cambiamenti da apportare nella vostra vita lavorativa e/o professionale. Sarà meglio muoversi e agire nelle prime tre settimane, cioè, fin tanto Mercurio si trova in trigono armonico alla vostra area zodiacale e può darvi supporto, buone idee, accordi e contratti vantaggiosi. Dal 21 in poi il pianeta della comunicazione sarà in quadratura e creerà incomprensioni e fastidiosi ritardi. A fine anno sarà un buon momento per sfruttare le energie favorevoli di Saturno in Sagittario. Cercate di perfezionarvi e dare un significato alla vostra vita. State attenti alle relazioni con gli altri e riflettete prima di intraprendere un nuovo lavoro.: Dicembre 2020 è un mese in cui farete bene a prestare molta attenzione al vostro benessere. Da un lato, vi farà bene sfruttare l'energia del Sole, incaricato di darvi forza vitale, soprattutto durante le prime tre settimane. Dall'altro lato, Marte, il vostro pianeta governatore, transiterà attraverso il vostro segno, concentrando su di voi tutte le sue energie. Sarà necessario, quindi, che impariate a dosare l'energia fisica in eccesso e canalizzara adeguatamente. In tal caso dovreste considerare la possibilità di aumentare il tempo che dedicate ai vostri esercizi quotidiani. In questo modo, vi sentirete meglio con voi stessi e le persone vicine noteranno il cambiamento.I vostri giorni fortunati del mese sono: sabato 5, mercoledì 16 e domenica 20 dicembre 2020.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store