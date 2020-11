Oroscopo Acquario dicembre 2020

Oroscopo del mese di dicembre 2020 per il segno dell'Acquario

(21 gennaio ~ 19 febbraio)

col dire che tra pochi giorni Giove e Saturno transiteranno in Acquario formando una rarissima congiunzione che non succedeva da 240 anni. Dopo lunghi mesi di confusione, in cui il disordine sembrava aver preso possesso delle menti dell'Acquario, finalmente vi risveglierete, grazie anche agli influssi favorevoli di Saturno, che metterà un po' in ordine le vostre idee. L'atmosfera natalizia sarà completamente rilassata e fonte di soddisfazione e stabilità. Potrete dire addio alle tensioni e accogliere in casa vostra la serenità.: Chiunque pensa che l'Acquario sia una persona indifferente, poco incline all'amore e nemico dei piaceri della coppia, rimarrà senza parole nel vedere la trasformazione che gli innamorati di questo segno vivranno a dicembre, quando, a partire dalla seconda settimana, Venere li bacerà con il suo tocco magico. In pratica, sta per iniziare una fase di consolidamento della vostra relazione affettiva, poiché ci sarà più dialogo e complicità con il partner, nonostante la quadratura iniziale di Venere, che dallo Scorpione potrebbe provocare qualche delusione. Solo dopo qualche giorno il pianeta dell'amore entrerà in Sagittario, dove sarà molto più bendisposta. Per voi l'amore sarà come un viaggio avventuroso in cui scoprire luoghi teneri e armoniosi. Quelli di voi che ancora non hanno trovato l'anima gemella, faranno bene a non perdere le ottime opportunità in arrivo, giacché Marte in Ariete e Mercurio in Sagittario vi faranno conoscere nuove persone interessanti.: Non ci saranno grandi cambiamenti per voi dell'Acquario riguardo alle vostre attività lavorative e/o professionali. Tuttavia, qualsiasi cambiamento o trasformazione intendiate attuare, così come qualsiasi iniziativa imprenditoriale, aziendale o finanziaria, dovrà essere messa in pratica dal 20 dicembre in poi, cioè, quando Giove dopo 12 anni e Saturno dopo 29 anni, sono tornati a brillare nel vostro cielo. Un evento straordinario che suggerisce buone speranze e apre nuovi orizzonti. Se lavorate per conto terzi, fareste bene a utilizzare questo periodo per migliorare i rapporti con i vostri colleghi e superiori, creando ed espandendo la vostra rete di nuovi contatti.: Un po' di affanno prenderà il sopravvento su di voi che rimarrete stupiti perché improvvisamente le vostre forze cominceranno a calare. Questo significa che avete bisogno di prendervi qualche giorno di riposo, in grado di compensare gli sforzi a cui siete stati sottoposti durante i mesi passati e le cui conseguenze di stanchezza iniziano a farsi sentire alla fine dell'anno. Non sarebbe insolito la comparsa di disturbi dovuti all'insonnia. Per le feste di Natale e Capodanno fareste bene a mettere da parte ogni attività fisica e mentale.I vostri giorni fortunati del mese sono: giovedì 3, lunedì 21 e giovedì 31 dicembre 2020.