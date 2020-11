Madre Teresa: devozione, passione e abnegazione

ci sono state molte calamità naturali che hanno causato terribili distruzioni. Diverse persone si sono prodigate in aiuto nei paesi colpiti per offrire il loro aiuto e assistenza., è proprio negli eventi più tragici che emerge un'importante risposta da parte della gente comune. Questo mi ha portato a pensare che delle persone apparentemente insignificanti sono in grado di cambiare il corso della storia., mi è venuta in mente, una delle più amate missionaria della stora della Chiesa cattolica, il cui vero nome era Agnes Gonxha Bojaxhiu.era una donna piccola di statura ma solida come una roccia, così come lo era la sua fede. A diciotto anni decise di diventare missionaria, dedicando la sua vita al prossimo. Fondatrice della congregazione religiosa delle, le fu conferito ilnel 1979. Nel 2016 fu dichiarata Santa dale fu chiesto da dove prendesse tutta quella forza per sopportare tanto dolore. Ella rispose che il suo segreto era chiuso in tre semplici parole:. Disse che senza queste tre qualità, nulla può l'uomo per i poveri né per le sofferenze della gente.su queste parole, ho pensato alle tante persone che ancora oggi soffrono a causa di eventi naturali e a tutti coloro che stanno aiutando la gente nei paesi colpiti. Sono un esercito di persone che stanno dimostrando quotidianamente di avere devozione, passione e abnegazione verso chi soffre. Ad essi la nostra riconoscenza.