Oroscopo Vergine novembre 2020

Oroscopo del mese di novembre 2020 per il segno della Vergine

(23 agosto ~ 22 settembre)

sarà un buon mese per molti nati nel segno della Vergine un po' in tutte le aree della vita. In questo periodo otterrete i risultati che per molto tempo avete desiderato. Proverete una maggiore fiducia in voi stessi e ciò vi consentirà di affrontare qualsiasi incognita possa sorgere, per quanto imprevista o difficile possa sembrare. Prestate soltanto attenzione a Saturno, che in questi giorni prepara contrattempi e tensioni nel settore personale e sentimentale. In ogni caso, il Sole e Mercurio in Scorpione vi sosterranno e nella la fatica quotidiana, mentre Venere in sestile vi farà riflettere su quali sono gli atteggiamenti giusti che dovrete adottare.: L'area affettiva della Vergine sarà sicuramente la più favorita dalle stelle del mese di novembre 2020. Questo è un periodo molto fortunato per le relazioni d'amore, poiché emergeranno la passione e le vostre capacità da seduttori. Occorre soltanto che non vi lasciate trasportare dagli impegni di lavoro, altrimenti rischiate di compromettere il vostro rapporto con la persona che amate. Cercate di adempiere agli impegni che la vita di coppia richiede. Se siete single e state cercando a persona con cui condividere le vostre giornate, molto presto vi accorgerete che la freccia di Cupido ha colpito il vostro cuore.: Le previsioni del vostro oroscopo di novembre sembrano essere abbastanza positive riguardo al lavoro e alla professione. Ci sono concrete possibilità di aumentare il vostro reddito. Mercurio e Venere sono in transito nella vostra seconda casa astrologica per poi spostarsi in Scorpione, cioè, nella vostra terza casa, un passaggio che indica chiaramente un cambiamento vantaggioso nelle vostre attività. In poche parole, questo è un mese che vi assicura un certo successo e getta le basi per migliorare la vostra posizione all'interno dell'ufficio o dell'azienda in cui lavorate. Se state cercando un lavoro potreste non trovare subito quello che volete, ma non dovete scoraggiarvi, poiché la vostra professionalità e l'efficienza saranno molto apprezzate.: Avere Giove, Saturno e Plutone in trigono al vostro segno zodiacale e Mercurio e Venere in sestile, significa poter contare su una buona protezione per assaporare momenti di benessere sia fisico che mentale, ma affinché la vostra salute si mantenga in maniera perfetta, è nel vostro interesse seguire una dieta sana ed equilibrata che vi aiuti a prevenire qualsiasi disagio e a poter esibire al meglio le vostre capacità. Anche la pratica di uno sport o qualche tipo di attività fisica vi farebbe molto bene.: I vostri giorni fortunati del mese di novembre sono: giovedì 5, giovedì 19 e lunedì 30.Scrivi aattraverso l'app dell'oroscopo quotidiano disponibile su Play Store